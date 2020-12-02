為一支手機！高職生教室內上演大亂鬥　同學起鬨錄影：拿椅子砸他

▲苗栗縣一所私立高職，發生學生打架事件，不僅無人制止，還不斷鼓噪叫囂，讓人看了直搖頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一所私立高職，2日上午被人爆料PO網，教室內有男同學企圖拿椅子攻擊另一名同學，旁邊同學非但沒有勸阻，反而還不斷叫囂和鼓噪，整個畫面全被拍下且PO上網，網友紛紛表示「這學校就是這素質！」校方也表示，已通知家長，對打人學生依校規處分，也會輔導被打學生。

網路社團《頭份竹南大小事》PO出一段影片，內容為竹南一所私立高職學生打人事件，起因為一名一年級的溫姓同學，在地上撿到一支手機，隨手就將手機放在另一名同學位置上，但手機主人黃同學見狀後，以為是溫生拿走手機，才會爆發口角，進而演變為肢體衝突。

而畫面裡，黃同學一路壓著溫同學打，只見黃不斷用手搥溫的頭，溫不斷閃躲，但還是被追著打；一旁同學都在圍觀，不但沒有上前制止，反到是像在看熱鬧般鼓噪，甚至還有人說要拿椅子砸他，看完整段影片的網友則表示「這就是學校的素質」、「學校要嚴懲吧」、「讓這些屁孩受到教訓吧」、「誇張又傻眼‧‧‧」等等。

學校也出面回應表示，因為期中考剛結束，所以老師先回辦公室，所以沒有老師適時介入阻止，目前已知這2名學生都沒有受傷狀況，也已通知家長並說明狀況，至於打人的同學學校將依校規處分，被打的同學也會請輔導老師了解。

牛排、壽司、冰淇淋吃到爽

獨／驚悚車禍直擊！貨車頭1/3消失 駕駛頭噴血「撕車體」搶命

