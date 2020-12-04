住天龍國什麼最讚？在地人狂推「2優勢」：海放其他縣市

▲大眾運輸被網友認為是台北市完勝其他地區的原因之一。（圖／記者季相儒攝）

實習記者高琳景／綜合報導

有天龍國之稱的台北市，是台灣的經濟、政治重心，相較於其他城市，交通、資源較為豐富。有網友想問住在台北市的民眾，台北有哪一點是讓市民覺得最爽、最棒的？貼文一出立刻引來網友們的熱議，不少人認為「這2項」完勝其他地區。

台北市由於是首善之都，不管是在經濟、文化、交通等方面都有驚人發展，因此不少外縣市人為了工作機會紛紛選擇北漂。一名網友在PTT以「台北市什麼讓你覺得最讚」為題發問，表示自己十分好奇台北市有什麼地方，是讓大家覺得最爽、最讚、最棒的，「如果你是個真市民，應該答得出來，請做答」。

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貼文一出即掀起熱議，其中最多人認為台北市的「大眾運輸、人行道」完勝其他地區，認為「人行道阿，唯一可以讓人走路的縣市」、「巷子裡的綠色人行道，很有感！」、「公車，海放外縣市好幾條街，商圈夠多夠成熟」、「捷運+月票，不用在路上擔心那天被三寶害死的感覺真好」、「公共運輸月票」、「認真回，公車捷運，沒騎車也活得好好的」、「各項交通都不錯」、「馬路人行道，大眾交通」、「巷子裡的綠色人行道，很有感」、「人行道+1，在南部人行道是給車停的」。

再來就是「生活機能」，「半夜不愁沒東西吃吧，清粥火鍋都有」、「娛樂活動多」、「國家資源」、「小吃不行，倒是異地美食真的讚」、「生活機能吧，方便性高」、「身分證A字頭，尊爵不凡」、「公立圖書館，世上最棒的東西之一」。