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口罩控注意！屈臣氏12/5開賣「動物紋」醫療口罩，5片售價69元

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屈臣氏開賣動物紋口罩。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏明開賣小包裝動物紋醫用口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

12/1「秋冬防疫專案」啟動，逾50種公共空間必須強制戴口罩，為了滿足消費者特殊花色口罩需求，屈臣氏明（12/5）開賣5片裝動物紋系列，小包裝購入沒負擔，更可搭配日常造型，讓你成為注目焦點。

台灣醫療口罩目前供貨穩定，民眾除了購入日常所需用量，更有不少人尋求特殊花色口罩，自用或與朋友交換分享，滿足日常小確幸。

屈臣氏開賣動物紋口罩。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏 迷幻斑馬、甜美豹紋醫療防護口罩，5片袋裝，69元。

屈臣氏繼上周開賣螢光色醫療口罩後，明（12/5）再開賣動物紋花色，包括迷幻斑馬和甜美豹紋，一包5片，單包售價69元，平均一片約14元。各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

屈臣氏開賣動物紋口罩。（圖／品牌提供）

▲日藥本舖 率性丹寧醫用口罩，50片，379元。

日藥本舖日前也聯合普惠醫工，推出「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，沉穩深藍並採用特殊刷色，和冬日穿搭尤其適合，無論男女都能穿戴出日系時尚風，限量1萬盒已於昨（12/3）獨家開賣，每盒50片，售價379元。為了回饋消費者，更祭出開盒抽iPhone 12 活動，引起不少民眾興趣。

▲▼寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明天開賣 。（圖／品牌提供）

寶雅 MIT許願醫用口罩，50片，399元。

寶雅攜手聚泰科技，共同打造3款絕美雙鋼印醫用口罩，限量推出10萬盒。全系列共推出3種款式，分別為雲朵朵、冰晶紫以及幻彩虹，粉嫩色彩讓你戴出時尚好心情。

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關鍵字：

屈臣氏口罩特殊色動物紋

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