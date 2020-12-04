　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「50路天王」完勝網紅！轉戰YouTube開黃腔　金曲女神被迷倒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲不少女星也透露被羅時豐的影片吸引。（影／翻攝自YouTube／DL不務正YA）

記者崔子柔／綜合報導

網紅、YouTuber文化逐漸成為主流，隨著電視節目走下坡，多數秀場老牌藝人也慢慢淡出演藝圈，但也有人成功轉型。就有網友表示，這位老藝人讓他大開眼界，「看到就停不下來」。

原PO昨（3）日在PTT發文表示，最近女性友人推薦他看羅時豐的影片，原本還想說「她追韓星的怎麼轉跑道到台語領域了」，結果自己一看根本停不下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友昨日在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，「這50路天王完全放飛自我，到處開黃腔，路邊的老伯隨便訪問都超好笑」，讓他忍不住問，「到底是現在的youtuber水準太低，還是老藝人搞笑程度太高？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲貼文引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

不少網友認同他的說法，留言表示「在演藝圈沒真功夫／幾把刷子，哪可能待這麼久」、「能在舞台上活動的老藝人及時對話能力通常很強」、「不是每個老藝人走街上都能那麼猛，要下工夫跟進時代」、「直接屌打一堆只能靠剪輯的」、「很多老藝人就真的有料阿，換個平台而已」、「秀場的功力還在吧，只是不知道年輕人吃不吃這套」。

羅時豐的YouTube頻道「DL不務正YA」今年3月開始上片，透過行腳外景到各地介紹台灣文化，探索市井小民的生命故事，節目內容完全無腳本，就隨性地在路上和路人聊天，呈現自然的臨場反應，上月27日更新的影片中就曝光解偉苓、吳汶芳、林昀希等女星私下都會看羅大哥的頻道，也被逗得很樂。

ET快訊
老翁不捨愛妻臥床30年「親手悶死她」　哭奔護理站：我太太解脫
惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時
今晨13.9℃！大雨潑灑北北基「濕冷連6天」　下週三回暖
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離譜黑道師！學生嬉鬧導師恐嚇告謀殺　輔導老師耍流氓嗆比誰大尾

「50路天王」完勝網紅！轉戰YouTube開黃腔　金曲女神被迷倒

今晨13.9℃！大雨潑灑北北基「濕冷連6天」　下週三回暖

女兒小學書包塞爆！「重量」讓爸爸一提震驚　眾人共鳴：壓到駝背

瑞芳設立「蝙蝠告示牌」背後原因感人　特定時段得降速行駛

車長趴地開門挨轟！台鐵決定「換站務員跪」　工會怒：把人當笨蛋

快訊／長榮機組員改由疾管署列管深夜又暫緩　「實施日期未定」

家門口22袋銅線遭拾荒伯偷搬　苦主怒曝「實際價值」驚呆網

玉山有望迎今年初雪！北台灣低溫下探13度「一路濕冷6天」

外銷蔬菜第1名！「魔豆傳奇」5日金瓜農場登場　感受毛豆魅力

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

台中百年老店一福堂大火全毀！　整棟濃煙竄天...消防局全力灌救

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

離譜黑道師！學生嬉鬧導師恐嚇告謀殺　輔導老師耍流氓嗆比誰大尾

「50路天王」完勝網紅！轉戰YouTube開黃腔　金曲女神被迷倒

今晨13.9℃！大雨潑灑北北基「濕冷連6天」　下週三回暖

女兒小學書包塞爆！「重量」讓爸爸一提震驚　眾人共鳴：壓到駝背

瑞芳設立「蝙蝠告示牌」背後原因感人　特定時段得降速行駛

車長趴地開門挨轟！台鐵決定「換站務員跪」　工會怒：把人當笨蛋

快訊／長榮機組員改由疾管署列管深夜又暫緩　「實施日期未定」

家門口22袋銅線遭拾荒伯偷搬　苦主怒曝「實際價值」驚呆網

玉山有望迎今年初雪！北台灣低溫下探13度「一路濕冷6天」

外銷蔬菜第1名！「魔豆傳奇」5日金瓜農場登場　感受毛豆魅力

鈺創三箭齊發　EJ903主導USB4線材市場

這檔股票超狂！掛牌13年每年12月都收紅　10檔必漲股曝光

離譜黑道師！學生嬉鬧導師恐嚇告謀殺　輔導老師耍流氓嗆比誰大尾

多吃蔬菜有益身體健康？　這5種深綠色蔬菜吃多小心患上腎結石

行走費洛蒙！羅伯派汀森頹廢秀DIOR西裝　遮不住結實胸膛

勞金炒股案》陳唯泰／勞工血汗錢不應輕率看待

謝金河／川普設下天羅地網　拜登難逃「反中」格局

吳第明／印尼移工禁入境曝長照荒　該修法鼓勵私立小型機構

《消失的情人節》劇情高水準　角色平衡感處理沒話說

臥底組織揭CNN內部對話　控刻意製作不利川普報導

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

生活熱門新聞

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

李富城示警：今年冬天台灣比往年冷

好市多驚見台灣限定夯品　老外暴動

「CPR救活女同事」大結局曝　本尊決定刪文

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

今晨13.9℃！大雨潑灑北北基　北台濕冷連7天

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

22袋銅線遭偷搬　實際價值驚眾網

北台灣低溫下探13度　一路濕冷6天

沒重量訓練會「肌少症」？內行揭恐怖真相

車長趴地開門挨轟！台鐵檢討出爐

用AirDrop傳照片！網嘆：安卓=邊緣人

髒亂持續40年　瑞北攤商違法營業還恐嚇居民

列車長趴下手動開門　旅客看傻

更多熱門

相關新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

惡作劇直播鬧出人命！俄國一名男直播主2日為了滿足粉絲「斗內」要求，竟將懷孕女友丟在零下戶外數小時，釀成一屍兩命慘劇。恐怖的是，男子不僅拖著女友遺體走過客廳，還持續直播近2小時，直到警消到場要求他關閉鏡頭，直播才正式結束。

人氣妻妻「兔女狼」官宣喜事

人氣妻妻「兔女狼」官宣喜事

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

譚兵讀武／蕈雲演習模擬共機核攻

譚兵讀武／蕈雲演習模擬共機核攻

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

關鍵字：

羅時豐YouTuber不務正YA

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

柯震東豪宅「乾淨到像樣品屋」　內部公開了

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

不用嫁豪門「天生貴婦命」4星座公開！

台灣很冷？　舒華一聽「撿到槍回嘴」網笑爆

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

羅志祥鬆口復出！回歸娛百電視台回應

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面