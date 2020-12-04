「50路天王」完勝網紅！轉戰YouTube開黃腔　金曲女神被迷倒

▲不少女星也透露被羅時豐的影片吸引。（影／翻攝自YouTube／DL不務正YA）



記者崔子柔／綜合報導

網紅、YouTuber文化逐漸成為主流，隨著電視節目走下坡，多數秀場老牌藝人也慢慢淡出演藝圈，但也有人成功轉型。就有網友表示，這位老藝人讓他大開眼界，「看到就停不下來」。

原PO昨（3）日在PTT發文表示，最近女性友人推薦他看羅時豐的影片，原本還想說「她追韓星的怎麼轉跑道到台語領域了」，結果自己一看根本停不下來。

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▲網友昨日在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO說，「這50路天王完全放飛自我，到處開黃腔，路邊的老伯隨便訪問都超好笑」，讓他忍不住問，「到底是現在的youtuber水準太低，還是老藝人搞笑程度太高？」

▲貼文引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）



不少網友認同他的說法，留言表示「在演藝圈沒真功夫／幾把刷子，哪可能待這麼久」、「能在舞台上活動的老藝人及時對話能力通常很強」、「不是每個老藝人走街上都能那麼猛，要下工夫跟進時代」、「直接屌打一堆只能靠剪輯的」、「很多老藝人就真的有料阿，換個平台而已」、「秀場的功力還在吧，只是不知道年輕人吃不吃這套」。

羅時豐的YouTube頻道「DL不務正YA」今年3月開始上片，透過行腳外景到各地介紹台灣文化，探索市井小民的生命故事，節目內容完全無腳本，就隨性地在路上和路人聊天，呈現自然的臨場反應，上月27日更新的影片中就曝光解偉苓、吳汶芳、林昀希等女星私下都會看羅大哥的頻道，也被逗得很樂。