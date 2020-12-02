立委收賄案統領百貨總經理出庭作證　曝東吳大學公聽會送錢內幕

▲統領集團總經理翁華利，涉嫌於立委收賄案中擔任白手套，2日出庭作證。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

北院2日審理立委收賄案，涉嫌在其中擔任白手套、統領百貨總經理翁華利，上午以證人身分出庭表示，新加坡天意公司有意收購李恆隆SOGO股份，他則在台幫忙處理帳務，當時聽要找政治人物幫忙，但他對台灣不熟，起初只對黃國昌較有印象，「因為看他在電視上罵來罵去」，並還原當時協調捐款給陳超明的過程。

翁華利表示，他學生時都在國外，對台灣政治不是很熟，而當顧問郭克銘提議，SOGO爭議要找立委幫忙、需要捐款時，因當時天意屬新加坡境外公司、無法捐款，便向李恆隆協調出資。

翁華利回憶，隨著幾次開會，他開始對幾名願意幫忙的人有印象，除黃國昌外，後續也知道了廖國棟、陳超明、徐永明；而在2019年12月東吳大學那場公聽會前，李恆隆曾抱怨陳超明不出席，「打通電話到經濟部就要收200萬，實在很誇張」，讓他覺得有些訝異，因為以往聽到捐款都是10、20萬，不禁問「這不能喊（議價）嗎？」。

但李恆隆回復「箭在弦上，怎麼喊？」，認為應至少等公聽會後再說，最後也因郭克銘答應對方在先，為守信用還是捐了200萬出去，另外，郭克銘也建議給陳超明的助理梁文一50萬元；翁華利表示，東吳大學那場公聽會，原本幾名委員說要來卻沒到，最後只有廖國棟與徐永明到場。

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