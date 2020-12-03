歐巴馬小女兒深V薄紗影片曝光！扭腰擺臀15秒...開頭就飆髒話

▲娜塔莎與朋友拍攝的抖音影片曝光。（圖／翻攝自推特@Cloudx2o）



記者王佩翊／編譯

美國前總統歐巴馬的小女兒娜塔莎（Sasha Obama，全名Natasha Obama）如今已是一名19歲的女大學生，當年在爸爸身旁稚嫩的臉龐也早已亭亭玉立，然而近日她卻被流出一支與朋友熱舞的影片。只見影片中的她身穿黑色薄紗的深V洋裝，在一開頭就跟著背景音樂的歌詞大飆髒話，唱出「B**ch」，瞬間引發網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，目前就讀於密西根大學的娜塔莎日前和多名朋友一起拍攝抖音影片，只見站在鏡頭最前面的她，身穿黑色薄紗深V洋裝，手上還貼著超長的白色甲片。一群人在影片中大唱知名歌手Popp Hunna在2020推出的新歌Adderall (Corvette Corvette)，還一邊扭動身體，跟著音樂熱舞。

短短15秒的影片流出後，瞬間引發網友討論，除了娜塔莎的「成熟裝扮」外，她與朋友們跟著歌詞大唱「B**ch」的畫面也讓網友超傻眼。另外，還有網友批評，疫情嚴峻，娜塔莎和朋友竟然都沒有戴口罩，也沒有保持安全距離，簡直是防疫破口。目前該則影片已經遭到刪除。

Sasha Obama and friends living life large. pic.twitter.com/egeAcMWYNR — Mark (@Cloudx2o) December 2, 2020

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