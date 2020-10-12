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一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆

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▲一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲媽媽帶著兩個兒子在望龍埤釣魚。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

宜蘭員山鄉的「望龍埤」，除了擁有抹茶般的碧綠湖水、佔地廣闊，交通易達性也相當高，是熱門的打卡景點；不過，一名在地人日前震驚目睹，竟有家長帶著孩子在湖邊釣魚，不禁心碎直呼「不要靠破壞生態，來成就自身的快樂。」

女網友10日在爆怨公社寫道，「請遊客遵守各地規矩，發揮公德心！宜蘭望龍埤的鯉魚，是大家長期餵養照顧的，難得肥大茁壯，但僅供觀賞，並非供人捕獵。」

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她感嘆，「望龍埤禁止捕獵，卻有這麼一群傢伙拿著釣竿、網子，公然捕獵池中魚，其中一次因為鯉魚太重（圖中那隻），釣繩斷了，魚鉤留魚嘴，牠還能活嗎？」

身為宜蘭人的她，造訪望龍埤不知多少次了，看到此情此景著實難過，「希望大家享受自然，來到此地感受清幽平靜，而不要靠破壞生態，來成就自身的快樂。」

▲一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲周圍民眾看到此舉都傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們也紛紛怒道，「應該是要肉搜出來，給他們來個重罰」、「感覺是媽媽帶著屁孩來」、「有事嗎？鯉魚好吃嗎」、「天吶！好失敗的教育」、「直接通知主管單位，這應該是惡意行為，應嚴懲」、「這一家人要肉搜出來教育吧，帶小孩還這種身教」。

不過也有人認為，直接制止比事後公審來得有意義，「有當場制止或者是通知管理人員嗎？這樣比較正確喔」、「有過去制止嗎」。對此，原po回應，因為害怕衝突，並未上前制止，且周圍民眾大多私下譴責，直到她離開，都沒有人站出來，不過當下有試著找管理處或聯絡電話，只可惜沒找到，「我PO文是宣導不要再有類似行為，讓更多人知道這行為有多不妥，減少冒險嘗試的傢伙。」

另外，望龍埤因偶像劇「下一站幸福」爆紅後，就吸引大票遊客造訪，雖然早前有些釣客會在那垂釣，但多年前鄉公所就已實施禁釣。

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