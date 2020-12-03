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iPhone 12 Pro Max第一輪就落敗！盲測16款手機相機　冠軍超冷門

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▲▼亞太電信iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini首賣會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲網友盲測16款手機相機，iPhone 12 Pro Max在首輪就落敗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

擁有超過1300萬訂閱的知名YouTuber Marques Brownlee發布了影片，盲測16款2020年的智慧型手機相機，沒想到蘋果新機 iPhone 12 Pro Max在第一輪就慘遭淘汰，而最後殺出血路的出乎意料的為華碩 ZenFone 7 Pro。

此次實測的手機為熱門的iPhone 12 Pro Max、Note 20 Ultra、Mate 40 Pro、小米 10 Ultra、Xperia 1 II ，除此之外也加入 Surface Duo、Pixel 4a、Pixel 5、LG Wing ，由這些手機拍攝照片，並由網友選出效果較好的照片。

▲在經過激烈的對比後，華碩Zenfone 7 pro奪下冠軍。（圖／取自Marques Brownlee頻道）

▲在經過激烈的對比後，華碩Zenfone 7 pro奪下冠軍。（圖／取自Marques Brownlee頻道）

在經過激烈的廝殺後，華碩 ZenFone 7 Pro與小米 10 Ultra進入最終決賽，最後由華碩 ZenFone 7 Pro獲得冠軍，而蘋果 iPhone 12 Pro Max在第一輪就輸給OnePlus 8T，慘遭淘汰，而一向強調拍照系統強大的Pixel 5則是遇到華碩 ZenFone 7 Pro後落敗。

Marques Brownlee 分析，在照相功能上，大眾傾向挑選「較亮」的照片，因此手機內的白平衡十分重要，色彩的豐滿程度也會影響大眾的選擇，黯淡的照片比較不受歡迎。

ET快訊
iPhone落敗！盲測16款手機相機　冠軍超冷門
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