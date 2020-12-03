黎智英被控欺詐罪將開庭　壹傳媒開盤前突宣布暫停買賣

▲黎智英進入警署，後被控欺詐。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英先前被港警以涉嫌違反「國安法」拘捕，2日赴警署報到，與集團總裁周達權、行政總監黃偉強一同被控欺詐罪，預計今日開庭。

壹傳媒3日上午宣告於港交所短暫停止買賣，但並未交代原因，市場猜測可能與黎智英等人捲入案件有關。

根據港媒報導，檢方指控，涉案者疑似以壹傳媒大樓為10多間公司提供「公司秘書」服務，由於該大樓位於香港科技園，協議只允許土地應用於創意工業相關的業務，涉及違反欺詐。