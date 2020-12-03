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大陸爆發「人畜共通」傳染病！　已增致1.05萬人感染

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▲▼疫情爆發原因是中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗時出問題。（圖／翻攝自微博）

▲疫情爆發原因是中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗時出問題。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國農業科學院蘭州獸醫研究所在去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，蘭州市政府週四（3日）上午召開新聞通氣會，就事件善後處置工作進行介紹。通報顯示，蘭州受感染總人數增至1.05萬，至2日已有3244人簽訂補償賠償協議。

大陸甘肅蘭州2019年11月底傳出布魯氏菌感染案例，起因是蘭州生物藥廠2019年7月20日至8月20日之間，處理獸用布菌疫苗，生產過程中使用了過期的消毒劑，導致含菌發酵液的廢棄形成含菌氣溶膠，而蘭州獸醫研究所正好在該生物藥廠的下風處。

當地截至11月30日，已累計79,357人次接受檢測，其中10,786人次重複檢測，68,571人實際檢測；經省疾控中心複核確認，累計10,528人抗體陽性。

為科學規範開展免費治療，蘭大一院、省二院、市肺科醫院、市二院等4家定點治療醫院集中人員、時間、力量、資源，組建專家團隊設立專門診療室，為抗體陽性人員提供專業、優質的診療服務。目前累計已有1604人接受治療，包括門診治療1566人，住院診療38人，當前仍有2人正住院治療。

補償賠償工作方面，蘭州市11月24日對賠償協議進行細化並增設補充協議，明確蘭州生物藥廠為事件直接責任方，並承諾對後續出現相關症狀者做到應治盡治、免費治療、終身負責。民眾對新修訂的補償賠償協議普遍比較認可，簽約人數大幅增長，至週三已有3244人簽訂。當局續指，蘭州下一步將督促蘭州生物藥廠足額保障後續善後處置和補償賠償費用，並在年底前完成出城入園。

布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，是一種人畜共通傳染病，會出現發燒、冒汗、頭痛、肌肉或關節疼痛、疲勞、身體虛弱等症狀，嚴重者可能影響大腦、心臟、肝臟等器官或系統，而這項疾病通常在動物之間傳播，人類可能被感染的途徑為「食用受感染乳製品」，或是皮膚傷口、黏膜接觸受感染的組織、血液，人與人之間的傳播非常罕見。

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