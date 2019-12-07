蘭州獸醫研究所「布氏桿菌病」感染　師生陽性數增至96人！

▲蘭州獸醫研究所爆出學生感染布氏桿菌病。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國農業科學院蘭州獸醫研究所近日爆出學生感染布魯氏菌病（台灣稱：布氏桿菌病），蘭州市疾控中心7日表示，已對獸醫研究所317名師生進行檢測，其中96人呈血清學陽性，目前均為隱性感染，無明顯症狀。

根據陸媒報導，中國農業科學院在首例陽性發生後，11月29日組織學生進行診治，陽性報告數量增加後，在甘肅省衛生健康委和蘭州市衛生健康委及疾控中心的協調下，邀請相關專家研究制定了治療方案，確定診治醫院，並開闢綠色救治通道，對學生進行檢查、診治。

收到報告後，中國農業科學院了封閉相關實驗室、實驗動物、動物舍，配合流行病學調查組調查40多人，配合調查組對動物房飼養實驗動物實驗室進行了取樣，對陽性人員用餐餐廳、研究所周邊飯館進行調查。目前，具體的疫源調查工作正在進行。

▼布氏桿菌病主要經由牛、羊等牲畜傳染。（圖／CFP）



布氏桿菌病主要的傳染源為牛、羊等牲畜，傳播途徑有直接接觸病畜或其排泄物、消化道，如引用生牛奶、做飯過程中生熟砧板不分，以及呼吸道吸入被污染的飛沫、塵埃。

布氏桿菌病急性期病例表現為發熱、多汗、肌肉和關節疼痛、乏力、肝脾淋巴結腫大。慢性期病例多表現為關節損害，關節強直，長期發熱等，不能從事體力勞動，俗稱為蔫巴病、懶漢病。此外，布氏桿菌病還會危害男性睾丸、女性卵巢等生殖系統。

根據疾管署資料，台灣不是布氏桿菌病疫區，但是曾於近年發現數名在非洲與東南亞感染的境外移入病例。 布氏桿菌主要在動物間傳播，不同種類的布氏桿菌會影響不同的脊椎動物，如綿羊、山羊、牛、鹿、麋鹿、豬、狗及其它動物。人類則是因為接觸到感染動物的組織或食入乳製品而感染。