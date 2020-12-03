為單一歐元區打下基礎！法國前總統季斯卡過世...享耆壽94歲

▲法國前總統季斯卡（Valéry Giscard d`Estaing）。（圖／路透）



文／中央社巴黎2日綜合外電報導

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）今天表示，前總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）已過世，享耆壽94歲。季斯卡是1970年代初期促進歐洲整合的主要人物之一。

根據首先播報季斯卡死訊的歐洲第一電台（Europe 1），1974年至1981年間擔任法國總統的季斯卡近期因心臟問題，住進法國西部圖爾（Tours）的醫院治療。

季斯卡在總統任內，因帶領法國社會走向現代化而著名，他推動的改革包括允許合意離婚和墮胎合法化等，同時也是促成歐洲整合的重要人物之一。

繼前任總統戴高樂（Charles de Gaulle）統治多年後，季斯卡48歲那年當選總統，致力將法國經濟和社會觀念自由化。

季斯卡競選連任時，敗在社會主義者密特朗（Francois Mitterrand）手下。

在歐洲，季斯卡與前西德總理施密特（Helmut Schmidt）建立起密切關係，聯手為單一歐元區打下基礎，並設立歐洲貨幣系統（European Monetary System ）。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢