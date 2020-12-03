尹清楓命案懸27年！政府在郭璽家偷裝監視器　電費飆到1.3萬元

▲尹案揭發海軍採購拉法葉艦佣金弊案，但殺害尹清楓的兇手還是個謎。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

引爆多起海軍採購弊案的前上校尹清楓命案發生至今27年，身為他生前海軍總部武獲室的部屬郭璽就被調查了3次，即使都沒有被收押或起訴，對他的人生仍造成重大影響，也曾因為擔心不測，留了4份遺書夾在書裡。

根據聯合報報導，郭璽表示，政府為了調查他，偷偷在他家裝了監控設備，就算把所有電器關掉，電表還是照跑，電費一度飆到1萬3千元，半年後才恢復正常。

郭璽說，人生沒經歷過這段委屈的日子，不會知道那種被孤立的辛苦，海軍在事發後就把他當成賊，他當時已有博士學位，還被調去基隆看海軍倉庫，甚至不讓他回寢室帶走個人物品，把他的軍服、博士論文丟到垃圾堆。

郭璽提到，那時同學朋友都閃避著他，只有官校的同學曹成義情義相挺，陳水扁要重查尹案時，每次都是曹成義開車陪他到桃園中油煉油廠接受偵訊。

郭璽想到當年姐姐在立院公報室工作時，擔心他會出事，每天都來看他，就用姐姐立法院的稿紙寫了4份遺書，邊寫邊掉淚，並把遺書藏在書裡。

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