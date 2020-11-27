真兇還是謎！尹清楓命案懸27年　軍火商涂太太與海軍中校不起訴

▲尹案揭發海軍採購拉法葉艦佣金弊案，但殺害尹清楓的兇手至今成謎。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

引爆多起海軍採購弊案的前上校尹清楓命案發生至今27年，陸續有多名軍火商、海軍軍官被懷疑是兇手，但都查無實證，尹清楓妹妹另外提告，指控軍火商涂太太(涂鄭春菊)，前海軍中校郭璽涉嫌重大，但台北地檢署調查後，認為事證不足，27日處分2人不起訴，尹案至今仍是懸案。

1993年12月8日，海軍總司令部武獲室執行長尹清楓接到神秘電話，趕往台北市內湖「來來豆漿店」赴約，隨後失蹤，12月9日清晨，被漁民發現浮屍在宜蘭縣東澳外海，由於海軍當時才剛簽約採購拉法葉艦，尹清楓被視為先前各方軍火勢力競爭下的犧牲者。

檢警當年臚列多名軍購案關係人展開偵辦，但都陸續以查無實證等理由，處分不起訴，2000年前陳水扁就任總統時，宣示「動搖國本，也要查到底」，最高檢察署組成「特調小組」，再次清查包過尹案以及相關的拉法葉艦、獵雷艦採購弊案。

其中代表德國L廠的軍火商涂太太，曾在命案前一天，密集聯繫求見尹清楓，命案發生後，海軍總司令部辦公室主任陳祿曾、武獲室綜計組郭璽，又疑似要求涂太太快點離開台灣，被尹家舉行記者會公開質疑，並控告是涉嫌殺人共犯。

案經高檢署發交台北地檢署偵辦，調查當時除了涂太太，還有德國M廠在台代理人金知文、法國湯姆生在台代表汪傳浦、以及祝本立等多方軍火商，都在搶爭海軍採購訂單，其中金、汪都已死亡，祝等人已被不起訴確定，涂太太雖然層急著要見尹清楓，但顯然也是事後接獲通知才知道尹已死，無法證明曾共謀殺人。

至於郭璽雖被指控曾偽造尹清楓自保錄音帶，並要涂太太離台，但根據證人證詞，他是真的因為擔心被質疑採購有弊遭陷害，而錄音自保，而尹案發生後，郭璽受上級指示，避免涂太太試圖揭發海軍弊端，無法用來推論郭璽涉嫌殺害尹清楓。除了涂太太和郭璽獲不起訴外，尹清楓妹妹另外控告陳祿曾部分，則在先前已經由北檢檢察官發布通緝中。

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