14月刑滿返家！男驚見妻子「懷孕6個月」傻了...真相曝光

（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸福建省一名謝姓男子，因為詐騙而入獄服刑14個月，沒想到出獄反家發現妻子已經懷孕6個月！謝妻因為精神有問題，許多事情都說不清楚，但最終謝男釐清真相，發現妻子是遭性侵才懷孕；由於胎兒6個月已經不適合墮胎，他只得接受事實，好好照顧孕妻，但堅持不要這個孩子。

綜合《新浪網》及多間陸媒報導，家住泉州市的謝男在2015年底與妻子結婚，兩人陸續生下3個孩子。不過今年8月底他刑滿出獄，竟發現妻子已經大腹便便，讓他非常傻眼，而謝妻則說不清楚孩子到底是誰的，只斷斷續續表示自己是被迫發生性關係。

原來謝男服刑期間，家人暴力對待謝妻，導致她離家出走，而男方家人表示是採取「控制行為」，以免謝妻精神病發作時會砸東西。無論如何，謝妻出走被性侵而懷孕，已是不爭的事實。

記者採訪謝妻。（圖／福州頭條微博）

事件爆發出來後，吸引多間當地媒體和大批民眾關心，政府也派出調解員，不斷和謝男溝通，表達謝妻還是很愛謝男。最終謝男同意繼續照顧妻子，但他不要別人的種；謝妻的父親則表示會留下未出世的外孫，將來會好好照顧孩子。

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