爆料邱建富電愛D奶美魔女　吹哨者被民進黨黨紀處分停職2年

▲彰化民進黨部執委召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部主委邱建富5月間被同黨爆料有小三小四，8月間有D奶美魔女提告邱在市長任內與她「電話鹹濕愛愛」長達1年，司法調查後邱獲不起訴處分，如今該名吹哨者劉玲惠疑在事過三個月後被秋後算帳、移送黨紀處分停職2年。她2日召開記者會，高喊「邱建富誹聞不斷毀壞黨譽，才應該黨紀處分」。

▲邱建富8月出示與D奶美魔女的對話爆政治陰謀論。（圖／ETtoday資料照）

身受其害的現任執委劉玲惠表示，當初不顧一切當吹哨者就是為了維護民進黨得來不易的黨譽，連任主委後的邱建富不思檢討、反省竟還利用掌控黨部多數資源的情況下，違反程序正義將她和同為吹哨者的蔡姓女執委移送中評會黨紀處分，企圖殺雞警猴。

▲邱建富8月出示與D奶美魔女的對話爆政治陰謀論。（圖／ETtoday資料照）

蔡姓女執委則強烈質疑，只要手機Google查一下邱建富三個字就清楚真正傷害民進黨形象的人是誰，他們實在忍無可忍只好聯名，直接向黨中央檢舉誹聞不斷、嚴重毀壞黨譽的主委邱建富和完全配合、違反程序正義的洪姓評召以最嚴厲黨紀處分。

邱建富今天人在台北開中常會，由民進黨彰化縣黨部評委會召集人洪世延發出如下聲明：

本案經黨內同志檢舉，縣黨部執委會決議移送評委會裁處，評委會依程序要求劉玲惠等人及縣黨部秘書處到會說明。

部分評委表示，劉玲惠等人身為資深黨職幹部，拿著不實指控公然大肆喧染，浪費司法資源之行徑實不可取，故予以處分停權兩年。主張處分之評委認為，劉玲惠於評委會明白表示所有相關緋聞案她們是根據週刊報導，故揪眾要求邱建富下台。

經秘書處所提供的相關時程證據，劉玲惠等人被舉發違反黨紀之行為，乃發生於主委改選前，週刊報導乃在主委選舉後，明顯脫詞違反評議裁決條例22條及39條。

多數評委認為劉玲惠公然說謊藐視評委會，況且邱建富主委案所有司法之追訴，已全部經地檢署裁決不起訴，相關人等違紀行為至今仍不見悔改，不斷製造事端，嚴重破壞黨內和諧，令評委會承受重大壓力，故予以明確裁決。

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