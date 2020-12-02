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用吃的免費拿！漢堡王「豪送20台iPhone 12」　再加碼「買1送2」

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▲▼ 漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王送20台iPhone 12。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

用吃的把iPhone 12吃回家！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）強勢推出「殺很大，怪誕派對！」活動，12月5日起只要在門市購買指定套餐就送刮刮卡，且張張有獎，最大獎更直接送出20台iPhone 12，把握機會開刮，12月12日再加碼推買1送2優惠，快來搶吃免費小華堡。

▲▼漢堡王聖誕趴踢登場。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王年末大回饋。

▲▼漢堡王聖誕趴踢登場。（圖／業者提供）

漢堡王年末最大「聖誕趴踢」來了，12月5日起只要於全門市（台積店、兒園除外）購買指定套餐，包括HERSHEY’S 巧克力華堡、美式花生牛堡、美式花生雙層脆雞堡等，就可免費獲得1張刮刮卡，刮刮卡張張有獎，最大獎直接拿一台iPhone 12回家，一共有20台，普通獎則是LINE POINTS點數大放送，最多20點，數量有限、送完為止。

另，12月12日加碼推「買1送2」優惠，當天只要在任一門市（ 台積店、兒園除外）購買1份主打星餐或常態超值量餐，就可獲優惠兌換券1張，買2份送2張，以此類推，並於下次消費時可憑券免費兌換原味小華堡1個或輕鬆薯1份，優惠券數量有限、發完為止。

▲▼吉豚屋推連3天人氣三品豬排1份只要150元。（圖／吉豚屋提供）

▲吉豚屋推連3天人氣三品豬排1份只要150元。（圖／吉豚屋提供）

除外，日本最大連鎖豬排店「吉豚屋」也有年終壓軸最大檔，12月4日至6日限時3天祭出人氣三品豬排包括吉豚豬排丼（竹）、豬排咖哩（竹）、里肌豬排定食通通只要150元，且12月15日起至31日再加碼連17天外帶主餐享88折活動，內用則同步推出12月天天饗食優惠套餐，還有加line會員免費吃酥炸海老，整個12月都要讓鐵粉吃到爽。

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