「拜登時代」中美關係　陸國防部：必迎頭痛擊台獨份子

▲大陸國防部新聞發言人任國強大校。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

文／中評社

美國新總統拜登上台後，中美關係有可能將迎來改善機會嗎？根據中評社報導指出，近日，大陸國防部發言人任國強針對四個涉美問題，傳達四點聲明。首先強調美國應該放棄冷戰思維理性看大陸，維持兩國和平穩健關係。另外，提到台獨分子想提升美台關係，任國強也發出嚴厲警告，「解放軍必將予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

過去一年來，由於美國秉持冷戰思維和零和博弈思維，導致中美摩擦加劇，使得中美兩軍在台灣和南海等區域關係持續緊張。特朗普政府在執政的最後階段，也沒有放棄繼續挑動中美對立，如派出美方高階軍官訪台等挑釁中方的言行。

美國大選結果已經幾乎敲定，中美關係有可能將迎來改善機會。在剛剛結束不久的11月國防部例行發布會上，發言人任國強回應了四個涉及美國的問題，向美方傳達了四點提醒。

▲大陸國防部發言人呼籲美國理性看待中國。（圖／取自於中國軍網）

一是，美方應摒棄冷戰思維和零和博弈，理性看中國。近日，美國海軍部長肯尼思∙布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）稱，希望建立一支新的編號艦隊對抗中國的軍事野心，同時，美軍太平洋空軍司令肯・威爾斯巴赫（Ken Wilsbach）稱，中國空軍是美在太平洋地區「首要對手」。任國強評價是「冷戰思維和零和博弈的典型表現」。他呼籲，希望美方睜眼看世界，理性看中國，順應時代潮流，多做有利於世界和平與發展的事情。

二是，中國正在不斷發展壯大，但中方堅持走和平發展道路。任國強在發布會期間，回應了中國人民解放軍全軍和武警部隊官兵學習貫徹十九屆五中全會精神的有關情況，介紹了確保2027年實現建軍百年奮鬥目標的理解。他同時強調，中方堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，堅決維護自身主權、安全、發展利益，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。

三是，中國人民解放軍堅決捍衛國家主權和領土完整。面對「台獨」分子不斷迎合美國，提升台美關係，任國強發出嚴厲警告。「民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，順之則昌，逆之則亡。」他強調，我們決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民解放軍必將予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家主權和領土完整。

四是，中國重視中美兩軍關係，願意發展健康穩定的兩軍關係。對於美國國防部長的人事調整，任國強重申了對美方與中方相向而行的期待，強調了要「秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，增進彼此理解，避免誤解誤判，繼續聚焦合作，管控風險分歧，為維護中美兩國兩軍關係穩定、促進中美兩國人民和世界各國人民的共同利益作出努力」。

值得注意的是，11月中旬，2020中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動在南京和夏威夷通過視頻舉行，期間，雙方就軍隊參加新冠肺炎疫情防控等情況進行了交流。這說明，在中美關係新形勢下，兩國都展示出積極的交流意願。對此，任國強給予高度評價，他指出，在全球攜手抗擊疫情的背景下，兩軍開展機制化交流項目，體現了雙方保持溝通交流、推動兩軍關係穩定發展的積極意願，有利於兩軍相互借鑒有益經驗、共同提高聯合遂行災害救援的能力。