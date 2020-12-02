小米集團在港暫停交易　外媒：增發十億股票「擴充競爭力」

▲ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸小米集團在香港佈局有重大轉變，大陸新浪科技訊 今（2日）引述彭博社最新消息，小米集團在香港暫停交易，暫停交易原因目前未知。文件顯示，小米以每股23.70港元的價格配售10億股股票。

該報導指出，之前，彭博社報導，據文件披露，小米集團將增發10億股股票。據悉，小米集團正尋求通過配股和發售可轉換債券籌集至多40億美元資金。分析人士稱，此舉將進一步擴充小米的「彈藥庫」，從而更充分地與華為等對手競爭。

小米集團將增發10億股股票，價格區間為23.7元到24.5港元/股。發行條款顯示，小米將以配股方式出售10億股票，最多融資32億美元，這是香港有記錄以來規模最大的充值配售。

▲外媒分析，小米增發十億股票，增加實力跟華為和其他競爭對手較量。（圖／記者曾俊豪攝）

據彭博社報道，小米股票增發所募得的資金將用於業務拓展、增加市場份額、生態系統投資等。另外，根據大陸多家財經科技媒體引述，外電報導內容交易文件指，小米擬以先舊後新方式配售10億股，併發行8.55億美元7年期零票息可換股債券，籌資最多40億美元，大約是1200億台幣。

自從華為遭到美方制裁，小米銷量趁勢追擊，根據Gartner 近日發表資料數據指出，2020 年第三季，蘋果（Apple）在全球智慧型手機銷量被小米超前，排名落到第4名；三星（Samsung）與華為（HUAWEI ）位居第1名與第2名。