女名人「忍不住」自爆偷吃出軌　許常德坦言：女生外遇都藏不住

▲許常德時常替網友解答感情疑惑，就連不認識的女性名人也慕名而來。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深音樂人許常德時常熱心替網友開釋感情，就連不認識的名人也慕名而來。他在節目《新聞挖挖哇》透露，「檯面上有很多名人，女性喔，其實跟我也不認識，但是有時候會忍不住，痛苦到會私訊給我來問問題。」

《新聞挖挖哇》日前探討男女外遇差異，節目主持人鄭弘儀問許常德是否知道身邊男性友人的外遇比例？對此，許常德正色回應：「我知道的就很多，而且女生也很多，因為像現在女生只要經濟獨立，其實外遇的機率也很高。」接著，許常德透露，不少女性友人會主動和他談論關於外遇的話題，直言「女生外遇都藏不住」。

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他解釋：「我所謂藏不住是說，她很想要積極離婚、想要分手，不像男生如果有外遇，其實兩邊都想要保留下來，差別在這裡。」因此，許多女性友人出軌後，會因為感到痛苦或矛盾，忍不住跑去向他訴苦、徵詢意見。

許常德表示，最常聽到的就是女性友人不想再和老公做愛，甚至連擁抱接吻都覺得很痛苦。下一秒他突然爆料，「檯面上有很多名人，女性喔，其實跟我也不認識，但是有時候會忍不住，痛苦到一種會私訊給我來問問題這樣子，那你知道那些都是要冒很大的危險，因為我不認識她，萬一我把她名字講出來怎麼辦？」

許常德強調，其實現今社會女生外遇的情況也相當普遍，但男女外遇最大差異在於社會上對男性出軌較寬容，甚至有男性婚後仍抱持「有空可以玩一玩」的想法，但女性外遇多數的狀況是和完全另外一半相處不下去，痛苦到一個境界的時候，一個更好的人出現、給予她慰藉。因此，許常德認為在現在這個世代看婚姻制度、外遇問題，應該以更全面性的角度探討。



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