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「白藍合」起手式？柯文哲、朱立倫週五將同台　核心幕僚證實了

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新北市前市長朱立倫（右）近日積極串連第三勢力，本週五（4日）與台北市長柯文哲（右）罕見同台，被視為是「藍白合」的起手式。

▲新北市前市長朱立倫（右）近日積極串連第三勢力，本週五（4日）與台北市長柯文哲（右）罕見同台，被視為是「藍白合」的起手式。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

瞄準下一次大選，國民黨與民眾黨「藍白合」傳聞不斷，本刊掌握，新北市前市長朱立倫近日積極串連第三勢力，替自己蓄積政治能量，本週五（4日）上午，他將藉一場協助失智長者的記者會，邀民眾黨主席、台北市長柯文哲罕見同台，被視為是「藍白合」的起手式。

這也是朱、柯睽違近2年半後再度同台。二人上一次同台，是在2018年6月日2日台灣步道日，當時朱、柯分別以雙北市市長的身分，與北北基宜4縣市的代表一同出席「淡蘭百年山徑大會師」活動。當時準備連任市長的柯，正面臨與綠營「白綠分手」的議題，朱立倫致詞時大開柯玩笑說：「柯市長你放心，今天來這邊會愉快、壓力會比較小！」會後受訪還說：「最近綠營對他比較不友善吧！」

本刊掌握，4日這場記者會表面上雖然是由北市社會局掛名主辦，但其實是由朱立倫擔任創辦人的銀光未來創新協會，主動向北市府提出邀請，並希望柯文哲到場共襄盛舉，北市府高層收到這項邀請時，柯的決策核心圈對於二人要不要同台，甚至分二派意見。

這場名為「銀光守護貼」計畫的記者會4日上午10時50分登場，朱、柯將聯手宣傳「銀光守護貼推廣體驗計畫」。

此計畫由朱立倫在2018年創辦的銀光未來創新協會主導，希望長者可以把互動式的QR Code貼紙，貼在常用的平安符、敬老卡等物品上，民眾若發現失智長者待支援時，就可掃描守護貼紙的QR Code，進而聯繫到家屬、派出所或友善社區，協會並贈送600份守護貼給北市府，將優先提供75歲以上或有走失之虞的長者。

有藍營人士透露，朱立倫近日與第三勢力私下互動頻頻，目的就是為傾聽更多元聲音，「朱立倫不只走傳統藍營這一塊，還要走出同溫層，替藍營擴大支持群眾。」知情人士也說，朱有義與藍營以外的第三勢力合作，包括民眾黨，盼成為泛藍最大公約數，替民眾監督執政。

不過，儘管朱立倫有意逐步促成藍白合，但黨內對於是否與民眾黨合作仍有不少雜音。藍營人士認為，柯的政治立場搖擺不定，兩黨間的互信基礎也不足夠，「2020年縣市長（選舉）的部分有可能合作，但議員席次該誰讓誰？藍營早就是飽和狀態了，不可能再讓給民眾黨」，目前恐怕只能在特定議題上結合。

一名柯市府核心幕僚接受本刊採訪說，這次活動是公開的市政活動，柯市長施政不分藍綠，只要是有利市政的活動都會參加，這無關什麼「藍白合不合」。


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