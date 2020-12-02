騙砲假富商IG帳號曝！明星級網美籌爹醫藥費　瞞男友五星飯店賣身

圖、文／鏡週刊

新北市一名楊姓送貨員，冒充富豪，在IG、直播平台，以亂槍打鳥方式傳私訊給網紅、小模及直播主，並附上開名車、大批現金影片，謊稱一次性交易願出35萬元，再向受害女借錢詐騙，至少7名網紅受騙。本刊循線訪問一名明星級被害網美，她不甘人財兩失，勇敢站出來親揭假富商惡行。

▲小安接受本刊採訪時，情緒幾度崩潰痛哭。（圖／鏡週刊提供，下同）

男子以IG帳號「uncaro10l2」在小安的照片下留言，聲稱有工作事項要商討，小安滿心期待打開訊息一看，男子直接傳訊寫著：「上床35萬台幣或2個月4次30萬港幣」，並附上多段拿著百萬現金及開瑪莎拉蒂名車的影片，擺明就是炫富的援交邀約。

▲假富豪楊震豪傳「工作訊息」給小安，開出上床1次35萬元的價碼。（讀者提供）

小安告訴本刊記者，她看到訊息後很不開心，不解為何會招來這種情色邀約，便不予理會。但過了些時日，她發現自己沒日沒夜兼差賺錢，還是付不出爸爸的醫藥費，才會起心動念回了那則私訊。「原本只是想要幫忙家裡解決經濟困難…」小安邊哭邊說。

▲假富豪楊震豪傳假造匯款明細傳給小安，說匯了385,000元，還要小安把他多匯款的35,000元領出來給他。（讀者提供）

小安以另一個帳號聯繫對方，假富商為了化解她的心防，建議可先約見面聊天再決定。小安依約前往對方指定的五星級飯店咖啡廳，殊不知卻是惡夢的開始。

▲2人交易前，假富豪楊震豪還傳匯款開房費用3,000元的明細給小安。（讀者提供）

首次見面時，男子自稱在香港從事外匯基金操作，侃侃而談時，還會刻意顯露自己的財力，而為了取得小安的信任，連手機裡的照片都秀給她看，讓她決定和對方交易。

▲假富豪楊震豪曬出數疊現金，顯示自己財力雄厚。（讀者提供）

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