賣淫日記始祖是她！酸嫖客「抽抽十來下」：進房到結束不用10分鐘

▲去年微博用戶「-YiYii-」就曾發表賣淫日記，堪稱始祖。（示意圖非當事人，翻攝自網路）

圖、文／鏡週刊

中國夏姓女大生於微博上撰寫「姆苟日記」紀錄賣淫生活，疑似感染愛滋病散布，引發校內男同學恐慌，紛紛前往醫院驗血，稍早傳出女大生提5點聲明反駁。不過有眼尖網友發現，去年微博用戶「_YiYii_」就曾發表賣淫日記，堪稱始祖，不但有嫖客轉帳記錄，還曾吐槽嫖客進房不到10分鐘就完事，讓她不禁大嘆「這樣的客人請給我來個一打好嗎？」

不同於最近熱門的「姆苟日記」，微博用戶「_YiYii_」的賣淫日記尺度辛辣，詳細描述性交易過程，從訊息中發現不少跡象，顯示當事人那時才19歲且正在就讀大學一年級。

▲▼女大生為了賺錢下海。（翻攝自微博）





微博用戶「_YiYii_」提到自己曾被「類包養」，對方每個月都會匯款人民幣3333元（約新台幣1萬3千元）給她，其他人都是按性交易一次次付費計算，偶爾她也會覺得累，想要拒絕對方，但看在嫖客給的錢多於是趕在睡前去赴約。

▲賣淫女大生曾調侃嫖客快槍俠，進房到完事不到10分鐘。（翻攝自微博）

好笑的是，這名女大生也會在日記中調侃嫖客，她說「一共就抽抽了十來下，進房間到結束十分鐘還不到」「射完又急急忙忙出門讓我自己慢慢來，留下我一個人在風中凌亂，這樣的客人請給我來一打好嗎？」甚至吐槽自己跟男友親兩下敷衍，但對客人就會努力。

網友順藤摸瓜發現該用戶許多好友都從事賣淫，儼然形成一個小圈圈，消息曝光後，微博官方也下令封掉帳號，沒想到現在又因「姆苟日記」翻上檯面，成為眾人討論話題。

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