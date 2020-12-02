台劇女星被騙砲！假富商「鈔票磚」誘7女　網紅小模直播主全上當

圖、文／鏡週刊

新北市一名楊姓送貨員，冒充香港銀行家、富二代，在IG、直播平台，以亂槍打鳥方式傳私訊給網紅、小模及直播主，並附上開名車、大批現金影片，謊稱一次性交易願出35萬元，還傳假的匯款單給女方，待成功騙上床後，便推託身上沒有現金，再向受害女借錢詐騙。

▲小安出面泣訴遭假富豪楊震豪騙財又騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲楊震豪曬出一疊現金假扮富豪，在社群軟體亂槍打鳥，騙網紅性交易。（讀者提供）

檢警深入調查發現，遭相同手法騙財騙色的女模、直播主達7人，目前楊男因其他案件遭判刑被通緝中。本刊循線訪問一名明星級被害網美，她不甘人財兩失，勇敢站出來親揭假富商惡行，希望檢警儘速將他省繩之以法，避免更多人受害。

▲假富豪楊震豪傳假造匯款明細傳給小安，說匯了385,000元，還要小安把他多匯款的35,000元領出來給他。（讀者提供）

▲假富豪楊震豪傳「工作訊息」給小安，開出上床1次35萬元的價碼。（讀者提供）

▲假富豪楊震豪還傳開瑪莎拉蒂跑車的影片給小安。（讀者提供）

北地檢署日前偵結一起假富商騙財騙色案，主嫌是一名送貨員，偽裝成香港富商，詐騙5名網紅直播主跟他援交，沒想到案件才起訴，本刊便接獲投訴，指遭假富商騙砲的被害人不只5人，一名受害的女網友接受本刊訪問時，更怒揭假富商的惡行。

▲2人交易前，假富豪楊震豪還傳匯款開房費用3,000元的明細給小安。（讀者提供）





▲小安報警後，才知道不只她一個人被騙財騙色。（東方IC）

這名受害的女網紅小安（化名），長相甜美、身材纖細，曾參與偶像劇演出，儘管出道至今的作品並不多，但在臉書及IG上都有不少粉絲追蹤。去年小安的父親生病，急需一筆醫藥費，她即使爆肝工作、瘋狂兼差，賺的錢還是不夠，就在急須用錢之際，手機一則「工作邀約」的私訊吸引了她。

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