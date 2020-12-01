挪威鯖魚7尾300元婆媽瘋搶　網曝分析關鍵：果然被騙了

▲菜市場、魚市場常常是撿便宜的好去處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

魚類擁有豐富的動物蛋白、 Omega-3脂肪酸及DHA，有助於孩童腦部發育，還能預防心血管疾病，可謂好處多多。有網友在臉書社團發文表示，媽媽到菜市場買了1尾70元、7尾300元的「挪威鯖魚」，還是與許多婆婆媽媽競爭，幸好身手好有搶到，不過網友一吃發現不對勁，下秒衝去廚房打開冰箱一看直呼，「果然老媽被騙了」。

網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，冰箱打開一看，是便宜的台灣鯖魚鹹魚，雖然媽媽說在現場老闆有煎給大家試吃 ，味道也很好，但推測老闆應該是煎挪威鯖魚給大家試吃，再賣便宜的台灣鯖魚。

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網友接著表示，這不是媽媽第一次被騙，並順便機會教育，「挪威鯖魚身上斑紋為條狀，體色較銀白，寒帶魚類油脂較多，肉質較細；台灣鯖魚身上斑紋較明顯為點狀，因油脂較少所以口感較柴。」

▲挪威鯖魚、台灣鯖魚外觀分辨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

對此，有其他網友在留言處表示，「學到一課了，感謝」、「光是油脂就差很多了」、「能賣到7尾300 一定是台灣的啊」、「要看身上的花紋！我媽也被騙過」、「 原來不一樣阿」、「這是在菜市場買的壞處，賣場有受到政府的規範比較不會以低賣高」。