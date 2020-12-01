南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

▲陳女疑倒車時太過緊張，將油門誤當煞車踩，車輛衝落邊坡，摔至下層路面。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮地理中心碑聯外道路知安路，1日下午近3時發生一起自小客車倒車暴衝意外，陳姓女駕駛倒車時疑誤踩油門，車子先是擦撞附近1名民眾，接著陳女疑太過緊張，車輛直接失控暴衝摔落一旁約6公尺邊坡，掉落至下層道路並側翻於路面，嚇壞周遭民眾，而下方道路的1名女子甚至嚇到跌倒摔斷牙。

埔里中心碑消防分隊表示，埔里鎮中心碑聯外道路通往虎頭山飛行傘廠方向，1日下午約3時，陳姓女子欲幫家屬的車輛移車，但陳女疑似將油門錯當煞車誤踩，車子往後暴衝撞向一個卡拉OK攤子，過程中擦撞1名范姓婦人，隨後陳女疑太緊張，未將車輛減速，反而加速迴轉向後退，衝落約6公尺的邊坡。

車輛衝下邊坡後，重摔至下方道路並側翻於路面，當時站在附近的1名陳姓女子看見車掉下來，驚嚇之餘慌忙閃躲，還因此跌倒摔斷了幾顆牙。

消防救護人員到場後，先將受困車內的陳姓女駕駛協助脫困，再將車輛翻正，救出陳女後，發現其有輕微擦挫傷，遂將3名傷患送往埔里基督教醫院救治，幸無大礙。經查，陳女有駕照，詳細事故原因警方正釐清調查中。

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