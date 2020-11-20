南投垃圾場大火惡臭飄台中！就在高壓電塔旁　縣府籲戴口罩勿外出

記者李忠憲／南投報導

草屯垃圾場20日凌晨驚傳火警，熊熊大火照亮夜空，惡臭更空飄至台中，驚動附近民眾與用路人。消防隊立刻到場灌救，截稿前已控制火勢。南投縣政府也發出警訊，表示該火警是垃圾暫置產生沼氣自然導致，呼籲民眾外出要佩戴口罩，緊閉門窗，學校師生不到戶外活動，以避免受到傷害。

▲草屯垃圾場凌晨大火，熊熊火光照亮夜空。（圖／民眾提供）

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今天凌晨2點許，位於國道六號高速公路旁的草屯垃圾轉運暫置場突然冒出大火，熊熊大火照亮夜空，由於一旁就是高壓電塔，讓附近民眾及用路人看了心驚驚，不知發生什麼事情。南投縣消防局與台電人員立刻到場滅火並切斷周邊電源，由於燃燒面積十分大，消防隊雖出動多個分隊人車前往灌救，直到中午火勢才控制住。

據了解，該垃圾場實為垃圾山，存放有4、5公噸垃圾並持續增加。由於南投沒有焚化爐，移置問題已卡10多年無法解決。

南投縣政府中午也提出警訊並表示，草屯掩埋場是垃圾暫置產生沼氣自燃所致，消防局已控制火勢，環保局及草屯鎮公所已加派挖土機及相關機具加速救災。由於污染空氣飄散，空氣品質不良，呼籲民眾外出戴口罩、緊閉門窗。教育處已通知各校，請師生緊閉教室門窗，今日避免戶外課程活動，做好個人防護措施。

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