屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

▲林務局屏東林區管理處卸、新任處長交接，（左起）張偉顗、林華慶局長、楊瑞芬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處於12月1日下午4時由林務局局長林華慶主持卸、新任處長交接及宣誓典禮，期許楊處長持續往前精進，締造更優異的績效。

林華慶局長致詞，特別感謝卸任張處長在屏東處的辛勞及完成多項任務，並鼓勵屏東處所有同仁在張處長建立的穩固基礎下，持續以努力不懈、負責盡職的工作態度，以及未來新任楊處長的專業帶領下，再接再勵往前奮進，為林業界帶來更良好的服務。

卸任處長張偉顗，到任5年多，在他領導下，多項業務成效優異，例如為林務局第一個通過森林管理委員會森林經營聯合認證機構、積極國產材推廣，創新運用國產材辦理「國產材提琴四重奏音樂會」、「國產材獨木舟成果發表會及體驗活動」、與屏科大合作，輔導推動台24線霧台鄉生態旅遊、成立來義鄉傳統狩獵文化協會共同傳承原住民傳統狩獵文化，與屏東縣瑪家鄉等原住民部落合作，申請成立原住民林業勞動合作社等。

新任處長楊瑞芬，曾任新竹林區管理處課長、主任、嘉義林區管理處秘書、副處長等職務，2017年6月調任花蓮處長，3年多來，以森林為家，以里山為倡議，充分展現其追求創新、勇於突破、積極主動及有效領導的特質，帶領花蓮處同仁完成「落實國有林地內原住民族地區資源共同管理目標」、「設置林下經濟教育訓練場域」、「啟動林田山林業文化園區整體發展計畫」、「鼓勵公民參與，共組管理平台」多項任務，也獲頒「108年度政府機關類國家永續發展獎」等獎項。

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