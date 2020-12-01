　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林務局屏東林區管理處卸、新任處長交接，（左起）張偉顗、林華慶局長、楊瑞芬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林務局屏東林區管理處卸、新任處長交接，（左起）張偉顗、林華慶局長、楊瑞芬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處於12月1日下午4時由林務局局長林華慶主持卸、新任處長交接及宣誓典禮，期許楊處長持續往前精進，締造更優異的績效。

林華慶局長致詞，特別感謝卸任張處長在屏東處的辛勞及完成多項任務，並鼓勵屏東處所有同仁在張處長建立的穩固基礎下，持續以努力不懈、負責盡職的工作態度，以及未來新任楊處長的專業帶領下，再接再勵往前奮進，為林業界帶來更良好的服務。

卸任處長張偉顗，到任5年多，在他領導下，多項業務成效優異，例如為林務局第一個通過森林管理委員會森林經營聯合認證機構、積極國產材推廣，創新運用國產材辦理「國產材提琴四重奏音樂會」、「國產材獨木舟成果發表會及體驗活動」、與屏科大合作，輔導推動台24線霧台鄉生態旅遊、成立來義鄉傳統狩獵文化協會共同傳承原住民傳統狩獵文化，與屏東縣瑪家鄉等原住民部落合作，申請成立原住民林業勞動合作社等。

新任處長楊瑞芬，曾任新竹林區管理處課長、主任、嘉義林區管理處秘書、副處長等職務，2017年6月調任花蓮處長，3年多來，以森林為家，以里山為倡議，充分展現其追求創新、勇於突破、積極主動及有效領導的特質，帶領花蓮處同仁完成「落實國有林地內原住民族地區資源共同管理目標」、「設置林下經濟教育訓練場域」、「啟動林田山林業文化園區整體發展計畫」、「鼓勵公民參與，共組管理平台」多項任務，也獲頒「108年度政府機關類國家永續發展獎」等獎項。

▲Her今天推出「日本ASHIYA賽馬臍帶白皙無瑕精華」5ml*2，原價2400元，特價499元

ET快訊
女懷第一胎竟罹癌！老公「要保小孩」　醫淚揭超慘結局
獨／撿到蔡依林門票1萬秒售！害2女粉進警局　口罩男下場曝
家樂福「熟食區」這樣買才內行　網曝：一隻雞不到100
天象不妙！印度14歲神童預言「最新危機」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

火燒船！富岡貨輪疑施工不慎「冒濃煙竄火苗」30分鐘撲滅

南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

女友身體不適昏迷男友慌了！　永康警鳴笛開道助救命

屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

檢調學甲採挖爐碴地　林燕祝提案要求市府主動清查30萬噸爐碴流向

永靖謝平安　ㄉㄞˋㄉㄞˋ都平安　謝神慶典別開生面　彩繪口罩嘉年華登場

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」改善小學周邊路面

對抗萊豬！「彰化健康豬」瘦肉精零檢出安心吃

跳出框架外思考　竹市國小奧林匹亞科學競賽創意大PK

城市中的微森林「香山濕地生態公園」　周六完工啟用

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

火燒船！富岡貨輪疑施工不慎「冒濃煙竄火苗」30分鐘撲滅

南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

女友身體不適昏迷男友慌了！　永康警鳴笛開道助救命

屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

檢調學甲採挖爐碴地　林燕祝提案要求市府主動清查30萬噸爐碴流向

永靖謝平安　ㄉㄞˋㄉㄞˋ都平安　謝神慶典別開生面　彩繪口罩嘉年華登場

路面老舊龜裂　雲林縣府自籌300萬「拉皮重建」改善小學周邊路面

對抗萊豬！「彰化健康豬」瘦肉精零檢出安心吃

跳出框架外思考　竹市國小奧林匹亞科學競賽創意大PK

城市中的微森林「香山濕地生態公園」　周六完工啟用

明杰自爆加入《驕女》不被認同　林昀希嘆：壞人好難當

印尼多座火山蠢動…火山灰噴到3公里外　村民緊急疏散

火燒船！富岡貨輪疑施工不慎「冒濃煙竄火苗」30分鐘撲滅

南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

一秒到北歐！BELLAVITA水晶冰屋超夢幻　耶誕雪白森林怎麼拍都美！

保戶免驚「買不到」外幣保單！　金管會：額度還有4兆

陳芳語揪男神瘦子淋雨開趴！　猛產31首歌...曝：這還只是暖身！

帶3妹子吃宵夜！隔壁桌「1原因」暴打他一頓　網歪樓：挨揍還不忘吃

2020年度Spotify最夯排行全出爐！　周杰倫再登寶座、瘦子單飛登榜

小嫻開心入籍屏東：我成為恆春人了！　背後溫馨原因曝光

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

地方熱門新聞

六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

最新縣市長施政滿意度調查黃偉哲六都第3

澎湖星光路跑「完賽禮」遭索回　主辦方坦承疏失

縣議員江維屏　30日宣誓就任

為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

國道1號拖吊車「倒退魯」

秋冬防疫專案12月1日上路　八大類場所配戴口罩

長中國中部勇奪全市雙料特優

國際廚藝美食藝術大賞崑大總冠軍！

新住民參觀總統府和立院　認為機會難得

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

拜登上任 首要任務收川普爛攤？

拜登上任 首要任務收川普爛攤？

共和黨海外黨部亞太區前主席方恩格的觀察與判斷，目前美台兩方的互訪穩定且熱絡，在其他亞洲的各個盟國情況也都是一樣，川普政府顯然是想把握時間，力求在卸任前可以更深化及強化他的「抗中」與「美國優先」的所有議題，希望即使在他離任之後，拜登都不能輕易的在短時間內改弦易轍。

川普不必擔心台美關係受到傷害

川普不必擔心台美關係受到傷害

基隆市警局分局長交接　蘇保安接第四分局長

基隆市警局分局長交接　蘇保安接第四分局長

台南市警局舉行聯合交接典禮

台南市警局舉行聯合交接典禮

警政署發布南警高階警官人令一批

警政署發布南警高階警官人令一批

關鍵字：

屏東森管處處長楊瑞芬張偉顗交接

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！網傻：根本6胞胎

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面