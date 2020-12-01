「5類對象」可免陰性證明！「出國3日內返台」也可簽切結書

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今舉行臨時記者會，恰巧是12/1秋冬專案執行第一天，指揮中心也再次說明相關規定，其中「入境簽切結書」規定，也提出5大類狀況，可以入境後免裁處，包括「緊急協處個案、當地國家沒辦法篩檢、部會專案經指揮中心同意、出境三日內再入境和其他事由說明。」

指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉說，三日內再入境，目前了解到主要是商務人士和「有個人證照問題」，大多是因為證照要過期了，必須出國一趟處理，一兩天就會回台灣，在當地根本等不到檢驗報告，這樣可以簽切結，入境後採檢，不會裁罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在當地無法檢驗得國家包括吐瓦魯國、紐埃、斐濟、東加、貝里斯和聖露西亞，從這些國家返台的人，也可以簽切結書後，入境自費採檢，可免除罰則。

另外，外界也疑惑航空公司是否可以拒絕沒有陰性證明的旅客登機？何麗莉表示，國人和持有居留證外籍人士，沒辦法取得核酸檢驗報告，還是可以登機，但必須先跟航空公司告知，因為航空公司要評估風險和做座位區隔，這部分確實需要遵循航空公司的防疫規範，如果航空公司本身有其他契約規定，還是依照航空公司規定辦理。

何麗莉也提醒，簽切結書一定要依照相關規定檢附佐證資料，如果旅客本身有具體取得報告困難，也要盡量聲明事由和證明，不鼓勵為了省錢而不在當地檢查，機場會有CDC檢疫人員檢查，案例特殊也不排除專案小組審查。



