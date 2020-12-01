金士傑讓劇院鬼故事變暖！「幽靈燈」安撫鬼魂：別怕，我們會回來

▲金士傑首度擔任導覽人，揭開國家戲劇院秘辛。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

世界各地劇院都流傳著各式各樣的「鬼故事」，不過今年各國受到疫情衝擊，許多劇院被迫在上半年關閉後，特別為祂們點亮一盞「幽靈燈」，示意「你別怕，我們還會再回來」。資深演員金士傑上週日（29日）特別現身於國家戲劇院導覽，以俏皮又感性的語氣分享幽靈燈的寓意，直說「自己覺得暖兮兮的」，讓現場民眾也感到暖心，「好像沒這麼怕鬼了」。

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▲金士傑導覽國家戲劇院。（圖／國家兩廳院）

疫情大幅洗牌人類的活動，上半年起世界各地為了防疫，採取社交距離、隔離、取消群聚與大型活動等措施，也有不少知名國際劇院、百老匯劇場暫時關上大門。而台灣防疫有成，在今年6月起陸續鬆綁規範，藝文活動也恢復舉行，民眾只要配戴口罩及遵守基本防疫措施，就能如常欣賞演出。

▲金士傑首次擔任導覽人，提到疫情之後「跟人見面」變得很可貴。（圖／國家兩廳院）

金士傑在上月29日受邀參與Open House Taipei的「打開兩廳院」活動，首次化身為導覽人，帶領民眾揭開國家戲劇院各種不為人知的「彩蛋」秘辛，還自嘲是「不專業的導遊」。不過據知情人士透露，金士傑其實努力背了大批資料，認真做功課，且活動一開放就秒殺報名額滿，吸引不少粉絲搶睹風采。

他提到，自己之所以站在這裡，有很大的原因是在疫情發生後意識到，此時此刻「跟人見面」變得很可貴，「見面，在有生之年是很值得的。」尤其喜歡舞台劇的演員和觀眾，都是喜歡實打實、腳踏實地的感受，那種有氣味、人與人近距離的張力，包括還要「閃躲汗水」的經驗無可取代。

▲雪梨歌劇院的幽靈燈。（圖／IG ＠daniel.boud）

除了分享國家戲劇院種種驚為天人的設計，金士傑也特別提到今年世界各地劇院關閉時，他在新聞上看到國外百老匯劇場點亮「幽靈燈」，除了安全起見，也是由於全黑會使人有不安全感，因此點亮一盞小燈，是為了安撫棲息在劇院裡的鬼魂們，「你別怕，我們還會再回來」。

金士傑說，或許有些人覺得這有點可怕，「我卻覺得暖兮兮的」，還說看著那盞燈感到「幽微，可愛」，在全世界都絕望的時刻，那小燈也象徵著希望和互相照顧。不少參加活動的民眾聽了「幽靈燈」的故事後也為此著迷，紛紛發出讚嘆。

▲金士傑分享暖心「幽靈燈」。（圖／國家兩廳院）

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