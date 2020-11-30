夜宿劇院集體數羊！兩廳院2021TIFA台灣文化力爆發　國外超羨慕

▲兩廳院2021TIFA「台灣文化力大爆發」，國外表演場館都羨慕不已。（圖／國家兩廳院）



記者林育綾／台北報導

兩廳院「2021TIFA台灣國際藝術節」即將在明年3月至5月舉行，共推出19檔節目、64場演出，其中多達9成是國內藝術家，是歷年來難得情形！藝術總監劉怡汝提到，2020的TIFA像是憑空消失，因為疫情「被迫按下暫停鍵」，這段期間大家內心也充滿焦慮，卻也成為蛻變重生的契機；而2021的TIFA能看見台灣飽滿的文化力大爆發，加上疫情控制得宜，台灣成了全球少數能正常進行表演藝術的國家，國外的場館都羨慕不已，甚至讚許「世界的文藝復興在台灣發生！」

2021TIFA 將於明年3月2日至5月2日在國家兩廳院、雲門劇場登場，帶來12檔國內節目、7檔國際節目，總共64場演出，除了有許多台灣藝術家作品之外，還有節目以外的講座、工作坊等周邊活動，其中《夜宿兩廳院，大人的床邊故事》將徵集80位老兒童一起數羊，夜宿劇院大廳，輪流走入秘密帳篷，徹夜交換閩南、原民、希臘、印度的神祇與奇幻故事，共度「第一千零一夜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣的劇院、表演場館能如常進行節目，國外都超羨慕。（圖／記者屠惠剛攝）

由於疫情影響，許多國外表演場館被迫暫時關閉，兩廳院藝術總監劉怡汝也透露，台灣的劇場最近在國際上確實「有點紅」，兩廳院也不斷接到國外詢問關切「你們正常嗎？」、「你們如何做到能正常演出？」而很多外國場館和藝術家得知台灣情況，只要戴口罩就能照常看表演，「大家都羨慕到不行！」她認為，台灣的演出能照樣進行，靠的是整個社會的共同努力，並不是兩廳院特別厲害，而是社會是厲害的、人民是厲害的，才造就如今的狀況。

甚至有法國的藝術總監提到，「全世界的文藝復興，發生在台灣」；而劉怡汝認為，「台灣的文藝復興，其實也是在疫情後發生」。她說到，2020的TIFA受疫情影響，可說是「被迫按下暫停，憑空消失了」，那段期間所有表演藝術工作者內心都充滿惶恐和焦慮，像是骨牌一個個倒下，但實際上大家的創作能量沒有消減，而是看清楚未來的趨勢，一邊嘗試，沒有時間緬懷過去或悔不當初，只能不斷往前走。

她認為，2021的TIFA看起來，反而特別展現了台灣強韌的文化力，來自不同族群，不同背景，不同演出形式的藝術家和作品，像是這次周書毅與鄭志忠合作的《阿忠與我》，透過身體的差異性來創作，讓她看見「這些能量應該不只是疫情的反彈，而是我們終於有機會一次展現出台灣真正的文化力，一次大爆發！」所以這次的TIFA的感動與過往不一樣，是在非常時期做出的藝術節，可以帶來非常大的療癒，也能滿足大家對於台灣表演藝術的想望。

▲▼兩廳院2021TIFA台灣文化力大爆發。鄭志忠（左）、周書毅（右）將帶來《阿忠與我》的演出。（圖／國家兩廳院）

劉怡汝也說，疫情期間大家不斷嘗試線上、數位、科技等等，後來也發現這股「趨勢」並不只在疫情期間，而是大家必須面對要改變的未來了；無論有沒有疫情，都要持續往前走，或許作品沒辦法一蹴可幾，一次成功到位，但會是長遠的目標，同時思考國內的創作能不能有更多可能性、多樣性。例如以往直接向國外買節目，現在會思考能不能和國際劇場共創，讓兩方藝術家合作，挖掘得更深、更扎實，有不同的跨國合作模式。

▲兩廳院藝術總監劉怡汝。（圖／國家兩廳院）



她也分享自己在2018年接下兩廳院藝術總監一職時，聽過一句話「一座偉大的劇場，必須不可或缺」，然而怎樣叫作不可或缺？直到在TIFA看了黃翊的演出，被他注意各種細節所感動，瞬間像是敲響了心中的小鈴鐺，知道劇場不該只是負責端出好節目，還必須有信念，才不會迷路。

而兩廳院後來將「共融」納入了信念，包括編輯節目「易讀手冊」提供智青獲閱讀障礙的朋友，也為了聽障和視障觀眾提供「口述影像」、「觸覺導覽」、「即時聽打服務」等。

劉怡汝期望，無論是什麼條件的觀眾，無論有怎樣的身心狀況和背景，都能走進兩廳院2021的TIFA，「也許會有人跟我一樣，在這次的TIFA裡找到心中那聲小小的鈴鐺」。

▲來自台東的布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》在2020年因支持防疫，延期至2021演出。（圖／高信宗攝影／兩廳院提供）

在2020受疫情影響而延至2021TIFA的節目，包括布拉瑞揚舞團的作品《沒有害怕太陽和下雨》，帶來阿美族歌謠「aka katalaw ko cidal, aka katalaw ko‘orad」精神，鼓勵未成年族人勇敢無畏；還有楊景翔演劇團《我為你押韻——情歌 Revival》，將再度由鬼才編劇馮勃棣、電影《孤味》的孫可芳聯手王宏元、林家麒，帶著經典又俗爛的情歌回到2021TIFA。另有被華盛頓時報推崇「如詩人般擁有獨特風格和細膩觸鍵」的音樂家王佩瑤，則以《浮光流影》音樂會，回應知名作家吳明益在《單車失竊記》一書帶給她的啟發，點出文學與音樂的交會。

兩廳院2021 TIFA台灣國際藝術節，將於明年3月2日至5月2日於國家兩廳院、雲門劇場登場，因應COVID-19疫情，將分階段銷售，國內節目於12月1日開放兩廳院場館會員預購，12月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售；至於NSO以及國際節目將於2021年2月啟售。

你可能也想看

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放



兩廳院2020TIFA國際藝術節全數延期！7表演團體給觀眾的一封信

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來