「能源轉型持續合作」　蔡英文：希望英國支持台灣參加UNFCCC大會

▲總統蔡英文接見「英國在台辦事處代表唐凱琳」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午接見將離任的英國在台辦事處代表唐凱琳時指出，她認同英國首相強生（Boris Johnson）的綠色經濟振興計畫，認為綠色與經濟成長，是可以兼顧的。蔡英文也表示，明年英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（UNFCCC），希望英國可以支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型議題上持續合作。

蔡英文表示，這個月唐凱琳即將離任，今天是最後一次來訪，她感到非常不捨，因此她也代表政府與人民，感謝唐凱琳對於提升台英關係的貢獻。

蔡英文表示，這4年來台灣與英國在多個不同產業，建立更多正式交流的機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話以及農業對話，而唐凱琳也促成不少雙邊高層互訪，讓台英交流更加直接暢通。

蔡英文指出，去年台英雙邊夥伴關係也持續增溫，台灣的貿易總額增加到71億英鎊，台灣已經成為英國在亞太地區第7大貿易夥伴，上個月剛召開台英經貿對話會議，未來將打造更強固的貿易與投資關係。

蔡英文表示，今年疫情的關係，台灣、英國也加強合作，感謝英國在今年6月支持台灣成功參與全球疫苗聯盟的高峰會，期待可以一起克服後疫情時代的挑戰。

蔡英文指出，英國首相強生的綠色經濟振興計畫，是英國在後疫情時代的主要動力，她也認同強生的觀點，綠色與經濟成長是可以兼顧的，而離岸風電產業是台英近年合作的重點。

蔡英文說，明年英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）締約方大會，她希望英國能支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型持續加強合作。

▼總統蔡英文接見「英國在台辦事處代表唐凱琳」。（圖／總統府提供）

