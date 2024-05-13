35歲男跟三姊妹相親！他見面傻眼：2人服務過我

▲男子相親遇到三姊妹，其中2人在足浴店服務過他。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

雖說職業無分貴賤，但某些職業還是讓人介意。大陸一名35歲男子去相親，他遇到3姊妹，其中2名還在足浴店服務過他，最後他果斷走人。

據悉，此事發生在安徽一個小村，李強一直在大都市打拚，家人請媒人幫他找對象。媒人說，三姐妹也在城裡打工，長相漂亮，做事也勤快。不過，村裡的人說，「那三姊妹啊，在城裡足浴店上班的。」到了相親那天，李強傻了，因為其中2人他一眼就認出，他跟媒人說，這不太適合。這讓三姊妹一臉尷尬，最後相親不了了之，有人說李強太挑，也有人說他做得很對，因為避免尷尬。

▲一名男子也是相親遇到足浴技師。

據悉，類似故事也不只一起，另名男子相親本以為遇到真命天女，女方說她還有工作要先走，當他進足浴店消費，被女技師嚇了一跳，他說，「美女，我們是不是早上見過面」，而他還認出女子手上的刺青，但女子裝不認識他，態度更是變得冰冷，最後2人也是沒結果。

此外，河南一名籃球員小李也去相親，朋友介紹一名足浴技師小麗給他，相親當天，小李去了小麗店裡。小麗說，如果小李願意，她不要聘金，願意付出一切。

不過，小李說，2人不適合，他要能顧家的女生，不是一個足浴技師。儘管小麗表示，她可以放棄工作，但小李最後還是認為2人差太多。

▲籃球員跟技師相親。

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