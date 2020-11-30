懷特島火山爆發22死　紐西蘭調查起訴13方！最高面臨3千萬罰款

▲紐西蘭懷特島火山爆發一刻，許多人直擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭2019年12月9日懷特島火山爆發，造成22人死亡、22人重傷。該國工作安全局Worksafe表示，現已知有13家機構帶領遊客至島上觀光時，沒有履行健康安全義務，針對10個組織提出控訴，被告面臨最高150萬紐幣（約新台幣3066萬元）罰款，另有3人因核實調查遭起訴，每人最高可罰30萬紐幣。

綜合雪梨晨鋒報、路透報導，工作安全局Worksafe總計起訴13個當事方，被告姓名現階段並未被揭露，將於12月15日在奧克蘭地方法院出庭。首席執行官帕克斯（Phil Parkes）表示，「儘管火山爆發事發突然，但這並不意味著這是不可預見的事情，相關機構營運者有義務保護（客戶）。」

此次起訴行動中，10個組織違反《工作場所健康與安全法》，每一被告面臨最高150萬紐幣（約新台幣3066萬元）罰款，另外3人做為董事或個人身分被控，未盡確保公司履行健康安全義務職責，面臨最高30萬紐幣罰款。

懷特島是紐西蘭觀光景點之一，但早在火山爆發3周前，相關機構就已偵測出火山活動明顯增加，進入第2級警戒狀態。

▼火山爆發當下，總計47人在島上，大多是來自澳洲、美國、馬來西亞等國的遊客。（圖／路透）

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