屏東安心遊百萬摸彩抽汽車　幸運得主出爐…千團加碼團旅12月底止

▲「屏東安心遊，百千萬加倍送」摸彩活動已抽出得獎名單，千團加碼團旅12月底止 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東安心遊，百千萬加倍送」摸彩活動已抽出得獎名單，活動透過屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團(屏東go好玩)以及知名電台DJ FIFI個人FB粉絲頁(我是FIFI)同步線上直播，並在律師見證下抽出前三大獎，其餘獎項則將於名單確認無誤，於12月2日10點同步於縣府交通旅遊處官網與官方臉書粉絲團(屏東GO好玩)中公布名單。



屏東縣政府針對交通部觀光局安心旅遊補助加碼辦理的「屏東安心遊，百千萬加倍送」摸彩活動，日前於官方粉絲團-屏東go好玩舉辦「許願池」活動後，挑選出最多民眾許願的獎項做為摸彩品，只要今年7月至10月底前入住屏東使用安心旅遊補助之民眾，皆有機會中大獎。就觀光局統計資料顯示，該期間入住屏東並參與安心遊補助共有35萬4610人，所以能夠得獎的都是萬中選一的超級幸運兒。

首獎Toyota vios是由入住恆農假期渡假飯店的許周姓小姐獲得，LG蒸洗脫烘雙能洗洗衣機邦妮是由入住葡園民宿的曾小姐獲得，另外ACER的電競筆電是由入住牽手旅店的陳小姐獲得。

而其他獎項的獲獎民眾除於縣府交通旅遊處官網與屏東GO好玩臉書上公布得獎名單外，每位幸運的獲獎民眾也都會接到獲獎的電話通知，預計於12月中旬辦理頒獎活動，屆時也請幸運獲獎民眾踴躍參加。

屏東縣政府在安心補助後持續推出「千團加碼」團體旅遊補助，活動到12月31日為止，目前補助團預約率達4成。「千團加碼」團體旅遊補助相關訊息可參考官網資訊https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=9179A52B42C18543&s=B9CEFA0C55DDF347

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