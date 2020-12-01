守護地球之肺　珠海台商連續5年發起環保淨灘





▲珠海台商淨灘。（圖／台商提供）

記者陳政錄／綜合報導

全球每年流向海洋的垃圾約為1000萬噸，為保護海洋環境、善盡社會責任，珠海市台商投資企業協會11月29日連續第五年，發起「環保淨灘，守護地球之肺」的環保公益活動，150名志願者參與。珠海台協副會長簡廷在說，保有綠水青山，人類健康，才能擁有金山銀山。

珠海台協及台灣青年會自2016年起，每年定期組織公益淨灘活動。11月29日，在珠海市台協、台灣青年會組織下，當地台盟珠海市支部委員會、高欄港黨群服務中心志願者協會、高欄港飛沙村村委會、 GBA特友匯等響應，約150名志願者於珠海市高欄港飛沙村西沙灘進行環保淨灘，共清運垃圾近10公噸。

珠海台協副會長吳易舫說，大自然為了保持海洋純淨，會通過潮汐將海洋垃圾送上海灘，可見海灘就像是人的肺，潮汐就像人的呼吸。所以為了讓美麗海洋健康呼吸，我們必須堅持淨灘行動，另一點也希望可以喚醒更多人的環保意識。

珠海市台商投資企業協會副會長兼台灣青年會會長郭秉承說，環保淨灘活動已連續第五連組織，雖然我們的淨灘成果可能微不足道，但堅信只要我們一直堅持做一件平凡的事，最後也將成就不平凡。

簡廷在表示，在新冠疫情衝擊之下，我們更需要了解保護環境共生，維護海洋生態的重要性，反思破壞環境對人類帶來的危害。

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