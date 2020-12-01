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12星座「年末運勢」有變化！水瓶年終讓人超羨慕　這2種人要小心

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▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲想知道自己12月的運勢如何嗎？來聽聽專家怎麼說。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／陶文

花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排。易經財經專家陶文說，生命的精彩在於變化，而讓生活更豐富的也在於多元與多樣的變化。對於2020年12月的星座運勢而言，變化將會成為整體趨勢的主軸，也極容易是一種開端。

【白羊座】年底前貴人降臨

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按部就班與循序漸進，不但是職場事務的開運策略，同時也是財務管理與投資求財的重要原則。貴人磁場頗盛，本月大利廣結善緣，積累來年貴人籌碼。

【金牛座】【需謹慎】多為別人著想，善待他人

守護星與逆行的天王星對沖，最容易出現的將會是自我矛盾的情節。愛情、婚姻和職場夥伴的互動，多一些體諒為宜。投資求財，宜以觀察國際財金動向為主要依歸。

【雙子座】偏財運勢佳買張彩券試手氣

旅遊不是因為有錢，而是要讓壓力獲得舒緩。愛情運勢頗佳，多吸收愛情維他命也是舒緩的好策略。偏財運勢佳，投資逢高調節為先，另外值得買張彩券試試手氣。

▲▼威力彩頭獎已連續摃龜47期,台灣彩券公司預估今（27日）開出若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元,將創史上新高,刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩,選號。（圖／記者李毓康攝）

▲獅子座偏財運佳值得買張彩券試試手氣。（示意圖／記者李毓康攝）

【巨蟹座】【需謹慎】財運與情緣運勢不如預期，需審慎面對

投資求財運勢並不理想，謹慎理財，「現金是王」的思維值得擁有。情緣運勢依舊不佳，不處理將會是最理想的處理。工作運勢頗佳，順勢而為，見招拆招。

【獅子座】迎接從此幸福快樂的愛情

土星將於本月17日進入婚姻宮位，而木星也緊隨而來，幸福可望依規劃實現。愛情的美滿，需要心境的調整。職場事務不宜操之過急，回歸系統是理想策略。

【處女座】學會扔掉不必要的垃圾

年終之際，把居家整理一番，將內心世界整頓一番，清除垃圾迎接嶄新的2021年。屆時木星會進入工作宮位，成就容易以一步一腳印的方式實現。

▲自由,奔放,女孩,快樂,看風景,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲天秤座必須為自己設定新的目標，迎接新的一年的到來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【天秤座】許個願擬定新年新計畫

年終之月，金星、土星、木星相繼入新的星座，迎新送舊的氣息十分濃厚。就天星而言，新的一年從19日木星轉移就展開了，天秤們要設妥新目標，迎接新氣象的來臨。

【天蠍座】多學習打造更好的自己

擬定計畫，再按照計畫行事，除了避免「突槌」之外，也確保心力不白費。三人行必有我師，抱持學習的心，貴人的挹注容易如期而至。

【射手座】檢視內在活成自己喜歡的樣子

這是個關鍵性強烈的月份，年終和行星進入新領域。14至15日日全食，16日金星射手，17日土星人脈，19日木星也隨之進入，檢視再出發，迎接新希望。

【摩羯座】按部就班整理紛亂的想法

年終歲末，所有的磁場又回歸到摩羯座身上，摩羯們才是真正主導好運勢的舵手。知難行易，許多事情逐步進行之後，希望曙光就有機會綻放。

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲水瓶座的年終獎金多到讓人羨慕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

【水瓶座】年終獎金讓人好羨慕

事業運頗佳，值得加把勁付出，即使是默默耕耘也無妨。財利運勢亦佳，代表年終獎金是豐碩的。愛情運勢要理想，心情必須先調整好。

【雙魚座】徹底清理你的內在助你心想事成

歲末年終，許多事情將會進入整理，為的是再出發。行星也是如此，金星、木星、土星都將進入雙魚們的心智宮位，接下來的戲碼就是「心想事成」了。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》／ 陶文（易經未來學研究者）／時報出版

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