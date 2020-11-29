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本周「3星座」工作運爆棚！白羊座小心惹禍上身

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▲▼艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

▲塔羅牌老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序接近12月，也代表著2020年即將接近尾聲，在11月30日至12月6日這即將到來的一周，星座專家艾菲爾老師整理出12星座運勢，並別提醒白羊座本周在工作上須特別謹慎，射手座可能會碰上有關感情的問題。

十二星座【一周運勢】吉凶

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白羊座
（11/30~12/06）本週要注意避禍、避免惹禍上身的意思。特別是在你的工作領域，你的職場表現，需要更謹慎一點。另外，本週千萬不能有僥倖的心理，凡事都需要有十足的準備和計畫，如果你保持著玩玩的心態，那麼一定會惹禍上身。

金牛座
（11/30~12/06）本週要把握難得的戀愛好運氣，最近你的異性緣和感情桃花的發展是可以期待的，你充滿浪漫、迷人和親切的戀愛磁場，可以吸引愛慕你、喜歡你的人在你身邊出現，或是跟你保持著非常密切的互動，想要改善婚姻關係的朋友，也請你把握未來七天。

雙子座
（11/30~12/06）本週的工作發展進入到順利的軌道中，一切都在順境的發展之下，很多工作上的事情都按部就班地按照原定計畫進行，你喜歡這種一切工作發展都在你預想和預料之中的感情。你不必畏懼歲末年終的各種挑戰，因為你可以適應一切，並且戰勝一切。

巨蟹座
（11/30~12/06）本週對你來說是一個全新時刻，這種全然新生的感覺是非常特別的，你的心情、你的健康和你的情緒會很誠實地告訴你，你已經走過過去一切的不順利，你低落的心情被鼓勵、你的健康得到康復、你的情緒得到安撫和舒緩，你不再緊張和失眠，你要好好把握未來一周能量圓滿的時刻。特別提醒，12月21日（星期一）是冬至，從冬至這一天開始，民俗中認定的全新一年就將開始。

獅子座
（11/30~12/06）本週你的愛情運勢得到了天上星星好運能量鼓勵，雖然現在是射手座的生日月份，但同屬火象星座的你，一樣得到幸福與祝福。這是一個對單身者有利的時刻，積極的去展開你的約會和聯誼計畫。對於戀愛中或是已婚的朋友，安排過夜約會或是準備懷孕都是非常好的事情。

處女座
（11/30~12/06）本週你需要花很多時間去照顧你的家人，這種重視家庭、重視家人、渴望跟家人團聚的感覺，是你從來沒有過的感受。你喜歡為家人服務，那怕是為家人準備一頓晚餐，你都覺得非常幸福，內心非常踏實滿足。最近如果有家人因為健康問題住院，你會是最煩惱、最出錢出力的那一個人。特別提醒，12月21日（星期一）是冬至，從冬至這一天開始，民俗中認定的全新一年就將開始。

天秤座
（11/30~12/06）最近你的正財運非常好，你將收到很多朋友的邀請或是推薦，有可能有人要介紹新工作給你，有可能被推薦去承攬一個新的工作或是賺錢的合作計畫，總之，你是非常幸運的人，最近連你自己都感覺到，正在走旺盛、豐富的正財好財運。

天蠍座
（11/30~12/06）最近你會花很多時間與精神在關於如何打造更美好的自己的這一項計畫上，你可以會買一組很貴的保養品，也可能想做全身的美容排毒按摩，或是想要做微整形或是美容，總之，你在打造一個更健康、更美麗自己的這一件事情上面，你是非常熱衷而且全心全意。

射手座
（11/30~12/06）在過生日的時候，你各方面運勢都好，但就一個地方不靈光，那就是你的愛情。最近的感情互動中，彼此因為聚少離多或是溝通不良的狀況，導致你們的愛情能量與激情正在一點一點地消失中，如果你依然認定對方是你心目中理想的對象，那麼請你想辦法去改善你們之間溝通的問題，如果你已經覺得彼此的關係不能挽回了，那麼這樣趨向分離的決定，可能很快要面臨攤牌時刻。

魔羯座
（11/30~12/06）本周是一個順利的時刻，去珍惜你所擁有的一切，其實你是非常幸福的人，雖然考驗與壓力一直都存在，但是你在巨大壓力之下，卻能激發出更大的潛力與爆發力，這種不認輸、不認命的態度，就是讓你不斷趨近成功的能量，你一定要把握這種專屬於你這個星座特有的堅毅和韌性。最近你有可能會搬家、會換工作、會前往一個陌生的城市，無論吉凶，這一切都是好的發展。

水瓶座
（11/30~12/06）本週你會非常忙碌，忙碌在你的工作當中，你有很多新的任務正等待你來定奪，決定，並且執行。你喜歡這種忙碌的感覺，因為已經好久沒有出現這種工作滿檔的生活節奏，在忙碌中，你每一天都過得非常充實而且更顯現出你的活力與自信。想要創業的朋友，可能已經開始著手你全新的創業之路。

雙魚座
（11/30~12/06）本週你的好運會落在工作和事業這一個領域當中，你的表現越來越受到肯定，如果本週要接受面試、徵選或是應聘新職務的朋友，你的表現將可以獲得大家的認可，一個期待很久的好運、好消息、好機會將會降臨在你的身上，所以保持著前進的動能，你將迎來今年最幸運、最能夠心想事成的冬天。

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