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電商圈粉這樣做！「生活需求＋視覺行銷」加強品牌識別度

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▲▼購物節,1111,電商,周年慶。（圖／視覺中國CFP）

▲加強品牌識別度，是圈粉的關鍵之一。（示意圖／視覺中國）

文／《電商人妻社群圈粉思維》

【加強品牌識別度】

統一視覺風格，選擇具一慣性的版面色

以設計貼文視覺的內容來說，一則商業貼文的圖片可能會有產品圖、LOGO、設計文字、小圖示小元件等，所有的元素都會濃縮在一張圖片中，為了不讓所有的圖片在版面上呈現時太過雜亂、可能會影響受眾閱讀或判定這個品牌的專業度，這種時候可以用顏色制定的方式來設計圖片內容。

假設不是為了特別搭上季節性設計、特殊話題、特殊優惠或品牌性質，在圖像的呈現上太過混雜，可能會造成受眾對這個品牌的專業度產生懷疑。在人力緊縮或僅有個人經營品牌的時候，若不是設計專門出身又不太了解該如何呈現版面，將版面風格一致性提高，是最快也最簡單有助於讓受眾認識自己、並加快內容產出速度的方法。

固定版面識別色，加深產品印象

除了LOGO或品牌既有的色系外，建議可以找3 ∼5種顏色當作品牌的識別色或相近色，在設計的時候固定使用這幾種顏色，是讓版面風格統一最快的方法之一。使用品牌相近色作為風格視覺的方式，在跨國企業的品牌行銷模式中也非常常見。如可口可樂、星巴克等品牌，皆可看到在視覺上統一色系的模式。可樂的紅色、白色、黑色，星巴克的綠色、咖啡色、橘色等，不僅可以快速讓受眾辨別，也能加速聯想產品的印象。

除了制定色系對版面視覺風格有加強的作用外，再來就是快速讓美術人員把版面中的每一個元件都順利設計完成。版面中可能會出現哪些小元件呢？

每一種呈現在版面上的元素，都需要顏色的呈現（黑與白也是顏色），所以如果每一張圖的內容色彩過於雜亂，就很難統一整體視覺風格，而要依賴其他內容設計好讓視覺統一。

是否每個品牌都需要做到視覺統一呢？其實不一定。若品牌是以情感傳遞為優先的經營者，可能就不太需要顧及視覺統一，畢竟和受眾是以情感交流的方式進行互動（例如，網紅或公眾人物）；或是對內容有特殊展現需求、有不同用途時，版面視覺非首要當做行銷經營內容的人，那麼視覺的重要度相對來說就是較低的。

✦人妻圈粉心法
只有最適合自己的方法，沒有一定的公式。照別人的經驗做，不一定能有一樣的成效。

情感互動提高品牌心占率

視覺是最快可幫助品牌在受眾之間加深印象的方法之一，線上有非常多的品牌都是利用視覺的方式，達到很高的品牌心占率。不管是品牌回想率還是品牌心占率，其實都強調了一件事，就是在相同產業之中，能不能讓受眾最快指出你的品牌、有類似需求時第一個想到的就是你。

能達到很高的品牌回想和心占，通常也可以得到較高的購買率和話語權（有較高的機會，非一定）。想要達到這種較高的成效機會，把受眾的情感與情境帶入品牌的內容、版面的視覺內容，並且加以利用產品或主題的優勢來做結合，制定加深受眾印象的行銷策略。品牌回想和心占做得較好的案例，例如：GoPro相機。GoPro的產品優勢是輕便防水和可以拍攝廣角鏡頭的功能，當初設計時，便鎖定需要在極限運動或極地旅遊的人，可以隨身帶著一台小小的器，記錄體驗的環境拍攝。

GoPro不管是在實體展示現場、網路平台，都以極限運動的畫面或影片、風景為視覺主軸，很少將機器的規格和外貌當作行銷重點，一定是搭配拍出來的內容做結合。在官方的YouTube或Instagram都可以看到「使用機器拍出的內容」而非機器本身的影像，加強了受眾對這個產品的既定印象。

GoPro的品牌回想和心占行銷已經成功到就算今天消費者不選擇買它，也會想買一台「像是GoPro的機器」來拍攝想要的內容。這樣的手法在跨國品牌上非常的常見，歐美不少新興品牌也使用這樣的品牌行銷模式，在社群上加強產品的銷售策略與受眾印象。

在受眾觀察分析的過程，以受眾的生活中可能面對的需求來結合視覺行銷，是加強回想率的機會。如：文具品牌可結合學生族群的生活情境、求學情境至品牌行銷的內容中，考試上課可能會遇到的困難、同學之間相處會發生的趣事等，作為針對目標族群的共鳴切入點，製作視覺素材或影片等，當學生遇到類似情形時，看過廣告內容就會自然想起這個品牌。

▲《電商人妻社群圈粉思維》。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《電商人妻社群圈粉思維》。

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