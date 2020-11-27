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12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

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▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

12月即將到來，濃郁的聖誕節氣氛即將圍繞大家的生活，基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，由新樓醫院董事長潘慶彰牧師與劉啓擧院長邀集百名醫院同仁，一同於馬雅各醫師紀念銅像前方花園舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。

▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

今年新樓醫院聖誕樹燈的布置主題為『繽紛彩色聖誕』，主色以藍、綠、紅、紫色燈飾搭配各式各樣的聖誕裝飾，主要傳達在寧靜夜裡迎接救主降臨，期許真光和真愛由每一個人傳送給週遭的人，特別是需要關懷與服務的病人及家屬捎來平安的祝福。

▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

新樓醫院劉啓擧院長表示，同仁在崗位職責外，全院動起來為迎接主耶穌基督誕生日子，同仁們自主妝點聖誕布置，讓醫院氛圍變得更溫馨。新樓醫院於門診大廳外前方的花圃地，由工務室設計了各式可愛的聖誕燈具裝置，有應景的冬季雪人、白、金色麋鹿及載滿禮物的雪橇，搭配滿地櫻紅色的聖誕紅植栽，喜氣洋洋，夜間搭配聖誕樹各色輝耀佇立，每年十二月開始迎接聖誕的新樓醫院成了台南市民駐足、留影、分享祝福的地標，這也是新樓醫院每年堅持舉辦點燈紀念儀式的原因，是要來傳遞愛與希望，分享予每位市民好朋友。

▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

新樓醫院聖誕點燈儀式由董事長潘慶彰牧師與劉啓擧院長共同主持，在院牧部同仁以詩歌~最美的禮物~揭開序幕，帶領見證的同仁一同吟唱，董事長潘慶彰牧師也以『世界的光』為題引用經節分享祝福，綻亮聖誕樹燈，希望所有的同仁皆能感受到聖誕節慶氣氛，讚嘆聲與歡笑聲皆不暇餘爾，令人喜悅好久好久。

▲基督教醫院台南新樓醫院27日晚上，在馬雅各醫師紀念銅像前方花園，舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅攝，下同）

潘慶彰牧師表示，『點亮聖誕燈』代表耶穌基督愛中溫馨的氣氛，同時預備著要過即將到來臨的聖誕節，一同歡笑、一同感恩。劉啓擧院長更加強調，新樓醫院就像是一個大家庭，期許新樓人繼續堅持互相關愛、彼此包容，緬懷馬雅各醫師及信仰前輩佳美的蹤跡，以服侍、愛心、盼望的精神來服務病人，榮耀耶穌基督的名。麻豆新樓醫院也同步於27日下午舉行聖誕點燈儀式。


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