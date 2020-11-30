鶯歌藝術季！陶瓷元素融入服裝設計　學生創意作品驚艷評審團

▲由傑作陶藝董事長許元國為5位獲得企業贊助獎的得獎者頒發贊助獎金1萬元。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／台北報導

「鶯歌藝術季」鶯之饗宴-陶藝服裝創意大賽，28日下午於鶯歌陶瓷博物館決選，來自全國各位18組入選的服裝科系學生，帶來結合陶瓷元素的創意服裝，以現場走秀的複賽方式，決戰走秀舞台，展示學生們的精采創意。現場由潘怡良等知名服裝設計師擔任評審，新北市副市長吳明機、文化局局長龔雅雯、鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈等人也到場為學生們鼓勵。

副市長吳明機表示，鶯歌地區有歷史悠久的陶瓷產業和富饒人文氣息，市府規劃推動的「三鶯文創整合計畫」，以新北市立美術館、陶博館為核心，從鶯歌出發，將鶯歌地區打造成為藝術城，讓整個鶯歌就是美術館，未來更將串連三峽地區，發展文化創意產業，帶動區域發展。「鶯歌藝術季」是「三鶯文創整合計畫」所推出的品牌活動，著重「跨域」及「創新」的精神。本次「鶯歌藝術季」鶯之饗宴-「陶藝服裝創意大賽」，以創新及跨域的精神，從政府單位出發，到社區的參與式預算提案，再集結全國學生的陶瓷、織品跨域作品，透過與市民之間的互動、館校之間的合作，共同實踐以創意新思維活化傳統產業，培育跨界的設計人才，十分有意義。

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▲第一名由陳怡君的「知否」參賽作品拿下，並由吳明機副市長進行頒獎。

新北市致力推動參與式預算，由鶯歌陶瓷博物館於去（108）年公開徵求「2019鶯歌陶瓷產業提昇」參與式預算提案，其中傑作陶藝有限公司提案的「搔首弄姿鶯歌燒」，得票最高獲第一名。提案企圖突破陶藝靜態展示的視覺限制，將陶瓷元素轉化成為服裝特色。在廣徵臺灣地區各大學、高中職之服裝、時尚等相關設計領域學生的設計圖後，總共收到294件服裝設計圖，經過首輪的激烈廝殺後選出20件進入決選。並在28日，由到場的18位學生以動態呈現陶藝與服裝結合的美，各個卯足勁展現獨樹一格的的精采走秀，驚艷全場。

▲第二名由盧凱妮的「流」參賽作品拿下。

▲第三名由吳佳樺的「裂之青」參賽作品拿下。

決選現場由臺灣知名服裝設計師潘怡良等5位業界、學界專家所組成陣容強大的評審團，給予參賽者專業的意見回饋，最終由陳怡君的「知否」參賽作品拿下第一名、盧凱妮的「流」參賽作品榮獲第二名、吳佳樺的「裂之青」參賽作品榮獲第三名。另外傑作陶藝更額外加碼，提供5名企業贊助獎項，分別由陳怡君、盧凱妮、吳佳樺、游閔盛、黃莉瀅奪得，讓現場參賽學生不論在實戰經驗或實質獎勵上都獲得滿滿收穫。除了參賽學生的作品、走秀同場較勁，現場也特別安排樹人家事商業職業學校帶來的精彩熱舞，還有新北市立樟樹國際實創高級中等學校帶來活潑的走秀，學生們多才多藝的展演相當吸睛，充分展現新北技職教育體系人才培育的豐碩成果。

▲新北市立樟樹國際實創高中流行服飾科學生為大家帶來精彩的走秀。

相關活動資訊：

1.「鶯歌藝術季」規劃「硘藝未來」、「品味鶯歌」、「鶯之饗宴」三部曲，內容包含2020臺灣國際陶藝雙年展、藝遊三鶯陶藝衛星展、回溯20展望未來館史展、2020國際咖啡杯大賽、陶瓷織品跨域展與生活美學講堂等。

2. 11月29日至12月6日在1樓陽光特展室展出的「陶瓷織品跨域展」，由輔仁大學織品服裝學系的學生們，將織品技術與陶藝做自我風格的整合，展示的35件組創作，歡迎有興趣的人把握機會前來，更多展覽、活動可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw/查詢。

3.「生活美學講堂」在12月6日、12月12日、12月13日邀請到藝術、時尚與設計等各領域的專家進行精釆講座。

4.2020臺灣國際陶藝雙年展、藝遊三鶯陶藝衛星展展期至明（110）年5月9日止，相關活動日期及詳細訊息，請上鶯歌陶瓷博物館官網https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/查詢。

