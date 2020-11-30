北市「測速開單王」換了！「環北、葫蘆街」開出2.4萬張...進帳3000萬奪冠

▲台北市「測速開單王」已不再是仰德大道，位於環河北路三段、葫蘆街（往北）的測速桿在今年開出2萬4千多張罰單，進帳近3千萬元奪冠。（翻攝Google地圖）

圖文／鏡週刊

台北市交通警察大隊平時會透過「科技執法」來取締超速，目前台北市已有88處測速照相設備，今年1至10月已開出至少39萬張罰單，其中位於環河北路三段、葫蘆街（往北）的測速桿，在10個月內就開出2萬4,735張罰單，奪下2020年度「超速取締王」寶座，而去年的冠軍仰德大道二段則掉到第3名。

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根據台北市交通警察大隊表示，目前在北市，車輛若行經固定式取締測速設備，且車速超過限速值10公里，就會被警方開單取締。根據該隊統計，2020年1至10月台北市固定測速照相共開出39萬6,922張罰單，比2019年同期開出的44萬8,201張罰單下降1成1。若以超速罰鍰1,200元至2,400元計算，今年台北市超速罰鍰進帳約4.7億至9.5億元。

北市交警大隊也公布了台北市2020年的「測速開單王」，冠軍由位於環河北路三段、葫蘆街（往北）的測速桿奪下，該路段雖然限速50公里，但在10個月卻開出了2萬4,735張罰單，累積罰鍰至少2,968萬元。而開單數量第2至第5名的測速桿，依序為水源快速道路（往南），開出2萬2,346張罰單；仰德大道二段29巷（往下山方向），開出2萬1447張罰單；市民大道與東寧路（西向東）， 開出1萬5,545張罰單；明水路325號前（北安國中前往東），開出1萬1,512張罰單。

北市交警大隊分析，環河北路三段、葫蘆街（往北）因為靠近河堤、不在市中心，加上路面較寬，一路可開到洲美快速道路，因此許多車輛速度容易過快；超速取締數第2名的水源快速道路，則因道路筆直、紅綠燈較少，使得駕駛容易速度過快；取締超速第3名的仰德大道二段29巷（下山方向），在2019年曾是「超速取締王」，位置靠近文化大學、陽明山，平日有學生、假日有遊客，下山處又有彎道，常有騎士下山後未減速，等到過彎處才緊急煞車，在過去常發生重大車禍。目前仰德大道共計有4支測速桿，民眾超速狀況相較過去也變少了。

北市交警大隊表示，每年的「測速開單王」道路都可能不同，民眾常看到某些地方開單數很多，經過時就會留意車速，違規數自然下降。平常各分局都會針對易肇事路段事故，考量是否需適合增設測速照相，才會有開單數量的變化。北市交警大隊執法組組長王均強調，各道路的限速規劃，都是基於路況、安全等考量，民眾車速若太快，前方遇上意外就可能煞不住，因此車速應該維持在速限內，駕駛才能有充足的時間反應，以保護自身安全。



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