酒店紅牌8個月連殺3至親　護理師驚見「橘黃色點滴」冰存成鐵證

圖文／鏡週刊

十多年前，南投縣埔里鎮發生一起駭人聽聞的驚世媳婦連環殺人案，酒店小姐出身的林姓女子為詐領保險金還賭債，竟下藥毒害婆婆及丈夫，再趁他們住院治療時，在點滴中注入毒劑，讓他們因心肌梗塞死亡，案經保險公司檢舉，加上護理師把毒點滴袋存放在冰庫，留下證據，檢警也在林女家搜出與毒點滴相同成分的藥物，終於讓她伏首認罪。更誇張的是，警方查出，林女更早之前還把母親推下樓梯摔死，領取500萬元保險金，一共殺害3名至親。

同年6月，劉男也跟母親一樣，因身體不適來到醫院急診室就醫，林女原本打算如法炮製殺了老公，卻被護理師發現，點滴呈現橘黃色混濁狀態，於是趕緊取下更換，並將劉的床位移至護理站旁就近看護，不料林女仍不死心，再度背對護理師在點滴內注入毒劑，這次卻被機警的護理師親眼目睹。

該名護理師當下質問林女：「點滴顏色怎麼會不一樣？」林女先是辯稱因點滴不順，所以才通一通，最後還凶巴巴地反嗆：「這裡是醫院！你是護理師，還敢問我！」

被嗆的護理師直覺有異，再將劉男的床位移至另一邊看管，並密切監視林女的舉動，讓林不敢輕舉妄動，才讓劉男暫時逃過死劫，並將混入毒劑的點滴袋送到冰庫存放，成為日後破案的關鍵證據。

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