八大類場所12月1日起需佩戴口罩　翁章梁籲民眾快接種流感疫苗

▲嘉義縣提醒民眾12月1日起，進入八大類場所應佩戴口罩以免受罰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全球新冠肺炎疫情嚴峻，加上11月份國內增加90案境外移入確診個案，嘉義縣政府特別提醒民眾自明日12月1日起進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類高感染傳播風險的場所，應佩戴口罩，倘勸導不聽者，將依法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

縣長翁章梁表示，自12月1日起，依循中央政策進出縣府各機關民眾及同仁均需戴口罩，尤其是進出八大場域，務必戴上口罩，以免觸法；室內辦公如能維持1.5公尺社交距離，可不用戴口罩，但搭乘電梯務必戴口罩，提醒民眾應持續保持良好的個人衛生習慣，落實勤洗手、咳嗽禮節、保持分餐制等防護措施，即使在生活中碰到感染者，被感染的風險也會降到最低。

▲八大類場所應佩戴口罩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也呼籲符合公費流感疫苗的接種民眾，把握最後僅剩的8千多劑疫苗，盡速至嘉義縣各鄉鎮市流感合約診所或衛生所接種疫苗，直到疫苗用罄為止，保護自己也保護家人。

衛生局指出，秋冬時期除新冠肺炎疫情，還有多種呼吸道傳染病盛行，為了保護抵抗力較弱的長輩及小朋友，降低可能因感染造成併發重症的機會，及有效提高民眾於佩戴口罩阻斷社區傳播鏈，12月1日起民眾前往醫院診所、長照機構、乘坐大眾交通工具、室內賣場購物等、圖書館等、演藝廳電影院、室內休閒娛樂場所、宗教廟宇祭拜及到機關洽公共八大類場所，應佩戴口罩，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。