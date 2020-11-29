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揭祕普丁禁忌之城！蘇聯核計畫發源地　「居民消失」潛藏致命危機

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奧焦爾斯克周遭附近的立牌，上面寫著禁止入內。（圖／達志／美聯社）

▲奧焦爾斯克周遭附近的立牌，上面寫著禁止入內。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

俄羅斯是目前少數公開持有核武器的國家，近日就有媒體深入探訪，發現了自蘇聯時代就開始的核武基地，在當地除了有嚴格的出入控管外，還有著極高的輻射，但當地居民卻是「備感尊榮」。

根據《太陽報》報導指出，這個神秘的俄羅斯城市名為奧焦爾斯克（Ozersk），位於車里雅賓斯克州，是個「保密行政區」，出入都有嚴格管制，而且拒絕外國人進入，周遭都被鐵絲網包圍，入口處甚至直接立上牌子「禁止進入」。

奧焦爾斯克自蘇聯時代起就是核武基地，當時，在饑荒瀰漫著整個蘇聯的時候，蘇聯官員會選擇一些自願者入住此地，他們的工作就是在這協助政府製作核武，以換取免費、充足的食物與住所。但相對的，由於涉及軍事機密的關係，入住到此地的民眾都不能與外界有聯繫，導致不少民眾的親屬都以為他們「消失了」。

奧焦爾斯克自然也是美蘇冷戰時期，蘇聯內最大的核武產生基地。那蘇聯解體後呢？根據媒體調查，俄羅斯目前仍然是世界排名前面的核武擁有國，預估總共有6490顆核彈頭，僅次於美國。電影製片莎米拉（Samira Goetschel）也在2016年時，以俄羅斯的「40號城市」為主題，拍攝了紀錄片。

事實上，這個「40號城市」，其實就是現在的奧焦爾斯克，該地在1954年設市，直到1994年才被稱為奧焦爾斯克。根據莎米拉的描述，當地被湖泊與森林所包圍的，看起來環境非常優美寧靜，但其實暗藏危機。根據測量，當地核設施傾倒了2億居里的放射性物質，這個數字相當於4個車諾比核電廠。除了當地居民受到影響外，附近有50萬人也受到輻射影響。

即便環境如此惡劣，但莎米拉描述，奧焦爾斯克看起來就像1950年代的美國小鎮，純樸、自然、優美，而且當地的人民也知道他們生活在受汙染的環境中，卻引以為傲，甚至大多數的人都不想離開，因為他們認為自己是俄羅斯的「欽選者」，這是從第一代居民就流傳至今的觀念，直到現在，當地的民眾依舊如此。

奧焦爾斯克依舊維持著蘇聯時期的習慣，居民可以在這獲得免費的食物、住所，甚至是一切「最好的東西」。當地居民甚至很難理解其他地方居民的心態，即便他們的性命正在被核輻射慢慢侵蝕，但他們仍追求內心的和平生活，甚至認為奧焦爾斯克周遭的鐵絲網，是隔絕外面的侵擾，而非是限制自己的行動。

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