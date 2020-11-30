婆婆幫孫子看功課「簽直白2字」害她笑瘋！　網笑：簽名檔太可愛

▲阿嬤幫孫子簽名。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

婆婆幫孫子簽名意外鬧出笑話！一名女子最近不在家，麻煩婆婆幫忙顧小孩，對方晚上會幫孫子代簽功課，但簽的竟然不是名字，而是留下2字讓她哭笑不得，「我看完笑到流淚，是我笑點太低嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她這幾天請婆婆幫兒子看功課，課本上方都有個家長簽名欄，作業完成後家長必須在上方簽名。她昨天回家翻開課本一看，兒子每天都有如期完成功課，但家長簽名欄卻怪怪的，婆婆簽的竟然不是姓名，而是豪邁簽下「阿嬤」2個字，老師一看就知道這幾天作業都是阿嬤看的，幽默舉止讓她看了忍不住狂笑，直呼「我有個可愛的婆婆！」

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▲不少人長輩習慣簽稱謂。（示意圖／免費圖庫pixabay）



照片曝光後網友回應，「阿嬤簽名檔太可愛了」、「被戳到笑點」、「好直白，就是阿嬤」、「我媽也這樣簽孫子的聯絡簿」、「免得小孩要解釋這誰的簽名啊」、「…我不就要簽姨婆了」。

本站曾報導《太久沒簽名！阿公聯絡簿「簽2字」曝真實身分 網笑翻：太習慣了》，先前也有一名媽媽PO出公公幫孫女的簽名，十幾年沒幫小孩簽名，想不到竟然不是寫本名，而是留下「阿公」2個字，網友看了也會心一笑。