看上好山好水！劇組花蓮取景拍攝　徐榛蔚探班送紅茶小龍包

▲花蓮縣長徐榛蔚探班，送上在地小吃慰勉辛勞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮擁有大山大海，珍貴的自然景象，更有著熱情友善的在地居民，不僅是旅人遊客熱愛的到訪城市，更是影視團隊取景拍攝的絕佳地點。公視時代大劇《茶金》劇組選擇了花蓮搭景拍攝，花蓮縣長徐榛蔚特別現身劇組探班，為劇組帶上花蓮在地的小吃點心，為劇組人員送上鼓勵，關懷組團隊拍攝情形，竭力完善花蓮的影視產業環境。

▲▼徐榛蔚與劇組團隊、演員合影。

徐榛蔚說，花蓮茶產業聞名全台，更是蜜香紅茶的故鄉，此次公視的《茶金》拍攝主題為台灣茶葉發展的第一波風潮，期盼《茶金》一劇，能引起更多人對於茶業文化發展與起源的關注。

徐榛蔚接著說，劇組先前在富里的瑞舞丹大戲院取景，現在移師到花蓮市區搭景拍攝，顯見花蓮由南至北，都具備了影視取景的的極好條件，尤其花蓮文化局成立的影視協拍中心，為來到花蓮拍攝的製片團隊提供交通、住宿及人力等事項的協助，努力減少劇組的負擔。

製作人湯昇榮表示，感謝花蓮影視協拍中心給予《茶金》劇組在旅及聘請在地臨時人力的經費支持，讓製作開支能有所減輕，以及農業處與瑞穗鄉農會各項緊急物資的協助，如拍攝茶葉的調度，都能感受到花蓮對於影視拍攝團隊協助的用心和重視。

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