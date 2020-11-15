花蓮蜜香紅茶挺進南港茶博！生活劇《茶金》製作人現身品好茶

▲花蓮縣長徐榛蔚化身義賣天使，獲民眾熱情響應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

茶展的年度盛事-南港茶業博覽會，本月13日-16日熱鬧登場。花蓮縣政府特別打造「花蓮蜜香紅茶暨產業館」，更在展場上方吊掛一隻花蓮特有的「茶小綠葉蟬」，除了增加識別度，也直接展現花蓮蜜香紅茶的特色在民眾眼前。縣長徐榛蔚15日特別北上，進行蜜香紅茶金牌好茶義賣活動，獲得現場民眾熱情響應，不到10分鐘即銷售完畢！

縣長徐榛蔚表示，花蓮是台灣有機首都，而瑞穗是奶與蜜的故鄉，好山好水好空氣，讓身心靈療癒的好地方。感謝農友與農會長期以來的努力，讓人一想到蜜香紅茶就想到花蓮，打造屬於花蓮的品牌。

▲徐榛蔚親自教大家如何泡蜜香紅茶。

在花蓮的茶歷史中，瑞穗舞鶴的「天鶴茶」具有相當的代表性，也期許未來茶區的產業發展將如天鶴展翅高飛一般。目前花蓮在地發展的特色茶品—蜜香紅茶，在國內茶品中可算是後起之秀，更曾經在世界紅茶大賽中榮獲「金牌獎」，真的是「世界第一等」，所以說，花蓮是蜜香紅茶的故鄉，一點也不為過。活動現場特別進行蜜香紅茶金牌好茶義賣活動，現場民眾愛心響應，旋即銷售一空，銷售所得將全數捐贈花蓮在地弱勢團體。

徐榛蔚接著說，適逢公視客家時代生活劇「茶金」開拍，農業處特別邀請製作人湯昇榮蒞臨花蓮展區品茗花蓮好茶，感受花蓮風味，先前劇組已經到富里鄉的瑞舞丹大戲院取景，後續也將再到花蓮市區拍攝，請大家支持在地好戲！

▲徐榛蔚縣長與茶農合影。

農業處說明，為了推廣花蓮好茶，縣府今年擴增展攤空間至20攤，利用水蠟燭隔出VIP休息區，不僅讓民眾在品嘗蜜香茶湯之餘，有空間在現場駐足休息、洽談合作，或更可獲得花蓮的產業資訊。展場設計主結構採用木作構造，從俯視角度看，上方如同花蓮著名地標「太魯閣九曲洞」般的設計，不規則的造型賦予豐富的想像空間。就像九曲洞彎曲多變的自然景觀，結合了自然與人工的壯觀；而展支架部分設計成樹幹造型，讓整個展館看起來更加蓬勃生機，更具有通透性。上面為海，下面為山，呼應花蓮依山傍海的地理環境。

農業處長吳昆儒指出，花蓮縣級蜜香紅茶評鑑是每年茶農的重頭戲，與往年相比，今年的參賽點數277點是歷年最多的一次。縣政府以結合茶園、茶葉和茶小綠葉蟬為發想，特別打造了12座蜜香紅茶金品特色獎座，並在展覽現場進行頒獎，給予農友肯定，更感謝農友種茶的用心。

此次花蓮展攤包括有吉林茶園、名鶴茶園、清風茶行、東昇茶行、嘉茗茶園、新鶴有機茶園、富源茶莊（舞間茶心）、瑞穗鄉農會、伊禾茶、森活家農莊、期香茶棧、小帽子工坊、旦茶六十、山上那良及阿步農園等，共15家農友，各家茶品各具風味及特色，歡迎民眾來到現場的花蓮蜜香紅茶暨產業館「找茶趣」！

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