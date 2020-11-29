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蝦味先穿上身！孩子想取名「蕭波塊」　名設計師批：虎毒不食子

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▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

▲知名服裝設計師古又文日前於擁有近9萬粉絲的個人臉書粉專，評論蕭為先為子取名一事，標註「虎毒不食子」，引發蕭不滿 。（圖／蕭為先提供）

記者白珈陽／南投報導

南投一名男子蕭為先，因姓名諧音與本土知名零食「蝦味先」相像，特地向裕榮食品公司取得授權、拿到圖檔，將印有蝦味先圖案的T-Shirt穿上身，盼在難熬的2020年，能帶給民眾更多歡樂。此外，他還幽默表示，要給尚未出世的孩子取名叫「蕭波塊」，未料此舉引來名服裝設計師古又文譴責，於19日在臉書PO文「虎毒不食子、孩子是無辜的」，蕭男認為公眾人物不該如此帶風向，遂私訊古又文溝通卻未果，甚至被單方面封鎖至今。

34歲男子「蕭為先」，因姓名的讀音太像「蝦味先」，他於9月間取得裕隆食品的圖檔授權，將蝦味先外包裝的圖案印製於上衣，並穿上身，藉此娛樂大眾。他表示，感謝裕隆食品能讓他將衣服「合法」穿上身，因今年發生許多不好的事情，全世界都與新冠肺炎做對抗，相當辛苦，希望能帶給民眾更多歡笑，未來也可能將孩子取名叫「蕭波塊（音同消波塊）」。

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

▲▼蕭為先因姓名諧音與「蝦味先」相像，特地向裕榮食品公司取得授權、拿到圖檔，將印有蝦味先圖案的T-Shirt穿上身，盼藉此娛樂大眾。（圖／蕭為先提供）

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

未料消息傳出後，他朋友轉發一篇文章給他看，對方於臉書粉專寫道「剛看到一則新聞，內容大概這樣：一位名為『蕭為先』的男子，被『蝦味先』外號困擾了25年後，決定自製『蝦味先』T恤穿上身擁抱傷痛，並考慮將後代取名為……『蕭波塊』」，並在文章最後Tag「虎毒不食子」、「孩子是無辜的」、「受害人轉加害人？」等語。

經查，蕭男發現PO文的是在業界相當知名的服裝設計師古又文，曾拿下國外許多獎項，也曾幫多名藝人包括知名女團「S.H.E」設計服裝，粉絲業更有8萬8千多人追蹤，是一名公眾人物。

蕭男認為，他只是為了搏君一笑才有此作為，並非十惡不赦的事情，不解為何要遭公眾人物的批判，令他感到強烈地不舒服，遂第一時間私訊古又文，詢問「虎毒不食子的意思是？」，古又文回應，「那是看到新聞後腦海出現的第一句話」、「讓您不舒服不是我的本意，也沒冒犯您的意思」，並將該Tag句子拿掉，也說「我相信您不希望您的孩子因為名字，經歷跟您童年困擾」、「誠心建議孩子的名字可以再慎重思考，不會因名字留下苦澀回憶」。

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

▲▼蕭為先第一時間私訊古又文。（圖／蕭為先提供）

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

但蕭男覺得其他句子同樣不妥，繼續私訊表示「如果我的小孩真的取名叫蕭波塊，你是第一個公開霸凌他的人」，古又文則回覆「我不曾因為任何人的名字而霸凌他人，原文的用意也是提醒您與其他人，父母可決定的取名會造成終生的影響，不存在霸凌您小孩的動機與結果」，最後說「很高興與您在網路上短暫交流，以上是我對您新聞與訊息的全部回應，謝謝您」，隨後便將蕭男封鎖。

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

▲▼ 蕭為先再次私訊古又文，古回應後便將蕭封鎖。（圖／蕭為先提供）

▲▼ 。（圖／蕭為先提供）

蕭男表示，並非對古又文有特殊要求或想法，但對方身為公眾人物，說出的話容易帶動風向，用字遣詞上應更為謹慎，不應專寫一篇文章用來嘲諷一個老百姓，且事發至今仍被封鎖，若對方願意，他還是有意願與古又文善意溝通，化解誤會。

《ETtoday新聞雲》稍早私訊古又文，盼取得說法或相關回應，但古已讀不回，該篇文章也早已被刪除。

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