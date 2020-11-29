快訊／國道6號車禍！25歲女跟男友吵架跳車　慘遭後方貨車輾壓

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

國道6號29日上午10時7分發生一起意外事故，事發當時一名25歲女子遭大貨車車輪壓住，無法脫困，而警消獲報後趕抵現場發現，女子右大腿骨折、骨盆變形，目前已經將其送往醫院救治，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。另外，亞大醫院表示，莊姓女子（84年次）到院時意識清楚，但身體有多處挫傷，尤其右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，目前正檢查中。

據了解，事發時，該名女子疑似跟男友發生爭執，從正在行駛間的大貨車跳車，而女子掉落後被後方的貨車撞倒壓在車下，輾過大腿。